東京ディズニーシー、“ダッフィー＆フレンズ”×ジェラピケの限定グッズが登場 ふわふわウェアでおうち時間が快適に
【モデルプレス＝2025/09/02】東京ディズニーシーではダッフィーが登場して20周年を記念し、ルームウェアブランド・ジェラート ピケ（gelato pique）がプロデュースする“ダッフィー＆フレンズ”がデザインされた秋冬シーズン向けスペシャルグッズを、10月2日（木）より発売する。
今回のスペシャルグッズは、ダッフィー＆フレンズのやさしい笑顔がデザインされた、ふわふわで心地よいルームウェアセットやカーディガン、ブランケット、ポーチなど全7種類。秋から冬にかけての“おうち時間”を最高に癒してくれそうなコレクションだ。
ルームウェアセットはダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニがそれぞれデザインされた、長袖プルオーバーとロングパンツのセット。ジェラート ピケらしい肌触りの良いふわふわ素材が使われ、キャラクター部分はふっくら立体的に表現されている。
ダッフィーの姿が左胸と背中、ボタンにデザインされたカーディガンは、あたたかな色合いで、そっと包み込んでくれるような優しい着心地が特徴だ。
お揃いコーデが楽しめる、ダッフィーのぬいぐるみ専用のコスチュームもラインナップ。ぬいぐるみと一緒に、心あたたまる“おうち時間”を過ごせそうだ。
また、ふわふわのボーダー柄ニットブランケットと、ダッフィーとロゴのサガラ刺繍が施された丸いポーチも登場。ポーチは内ポケット付きで、小さなアイテムの整理にも便利だ。
これらのスペシャルグッズは、10月2日（木）より東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」で販売を開始する。（modelpress編集部）
【主な販売店舗】
マクダックス・デパートメントストア：10月2日（木）より店頭販売
※店頭での購入には、スタンバイパスが必要となる場合がある
東京ディズニーリゾート・アプリ：10月2日（木）より予約販売
※予約販売とは、販売開始日より注文を受け付け、生産後に届ける販売方法
※予約販売の対象商品は随時更新
