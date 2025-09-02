Âè5²óWBC¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¤ÎÊÆ¹ñ¤ò²¼¤·¡¢Âç´î¤Ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊÃæ±û¡Ë¤éÆüËÜ¥Ê¥¤¥ó¡£14Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡á2023Ç¯3·î¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡Íè½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤òÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢Âç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×¤¬2Æü¡¢ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Î¤Ê¤¤º£²ó¤ÎÊüÁ÷·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎWBC¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡Æ±¼Ò¤ÏÆüËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡£¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÌ±Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹­¤¯¤¢¤Þ¤Í¤¯»ëÄ°¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Ù¤­¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£