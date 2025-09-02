【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ



199円を挟んでの推移から先週末にかけて197円台までポンド安円高となった。ジャクソンホール会議でのパウエル議長の利下げに前向きな発言を受けたドル円の下げがポンド円の重石となり、上値を抑えられると、フランスの政局混乱懸念からのユーロ売りや、英シンクタンクが「リーブス財務相に対し、秋の予算編成で、市中銀行がイングランド銀行（中央銀行）から得ている準備預金の金利に課税するよう提言」との報道を受けた英金融市場への警戒感からのポンド売りなどが重石となっている。

## 先週のパフォーマンス総括



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 200.28（8月13日高値）

- **サポート**: 短期198.00 中期195.33



今週のポイント

ポンドに対しても5日の米雇用統計が注目。弱い結果となった場合、米利下げ期待からの英国との金利差拡大の動きはポンド高材料となるが、それ以上にドル円の下げを受けた円買いの影響が強まりそう。雇用統計を除くとポンド高円安傾向が継続。200円を超えてきており、流れはかなり上という見方。5日の英小売売上はやや弱め予想。同指標が強く出るとポンド買いに弾み。



主な予定

2025/09/03 17:30 英サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） 8月

2025/09/04 17:30 英建設業PMI（購買担当者景気指数）8月

2025/09/05 15:00 英小売売上高 前月比 7月

2025/09/09 08:01 英 BRC既存店売上高 BRC既存店売上高 8月

外部サイト