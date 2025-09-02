¥«¥ë¥Ó¡¼¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¸þ¤±¤È¤·¤ÆÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ²ÖÁô±ö¤ÈßîÀ½¥Á¡¼¥ºÉ÷Ì£¡×¤òÈ¯Çä
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢¡È¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¢ö¡É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¸þ¤±¤È¤·¤ÆÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ²ÖÁô±ö¡Ê¿©±ö¤Î¤¦¤Á¡¢²ÖÁô±ö¤Ï52¡ó¡Ë¤ÈßîÀ½¥Á¡¼¥ºÉ÷Ì£¡×¤ò9·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Àè¹Ô¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï9·î8Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÊÆ±Ç¯11·î²¼½Ü½ªÇäÍ½Äê¡Ë¡£¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ÉÍ¸æ±ö¤È¤ï¤µ¤ÓÌ£¡×¤âÆâÍÆÎÌ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯4·î¤«¤éÈ¯Çä¡£¡ÈÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç·ø¤á¤Î¿©´¶¤Ë¡¢¤¨¤Ó¤ÎÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¡ÊÆ±¼Ò¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤È¤ÎÈæ³Ó¡Ë¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ö¡¦±ö¤Ç°ú¤Î©¤Ä¤ª¼ò¤¬¿Ê¤àÁÇºà¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¨¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÉÍ¸æ±ö¤È¤ï¤µ¤ÓÌ£¡×¤ä¡Ö¸ÞÅçÆç¤Î±ö¤ÈÍÈ¤²¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ì£¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤ª¼ò¤Î»þ´Ö¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡È²È°û¤ß¸þ¤±¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÀäÉÊÉô¡×¤È¶¦ÁÏ¡Ê¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëÀäÉÊÉô¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×²Ý¤Ç¤Î¿·Ì£¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¾¦ÉÊ¡Ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¥¸Í¤Î±ö¤ÈÈÁÎ©³ÃìÌ£¡×¡Ê2023Ç¯12·î¡Ë¤È¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ÞÅçÆç¤Î±ö¤È´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬Ì£¡×¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖÀäÉÊÉô¡×Æâ¤ÇÌ£¤òÊç½¸¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿74°Æ¤«¤é4°Æ¤Þ¤Ç¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÀäÉÊÉô¡×¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Ç2°Æ¤òÁª½Ð¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢»î¿©²ñ¤Ç·èÀïÅêÉ¼¤·¡Ö²ÖÁô±ö¤ÈßîÀ½¥Á¡¼¥ºÉ÷Ì£¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£Å·Æü´³¤·¤·¤¿³¤Áô¤ò³¤¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¼ÑµÍ¤á¡¢¤¦¤ÞÌ£¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÖÁô±ö¡×¤È¡¢ßîÀ½¤Î¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¶¦ÁÏÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤è¤êµá¤á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆâÍÆÎÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ÉÍ¸æ±ö¤È¤ï¤µ¤ÓÌ£¡×¤ò¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦·ø¤á¤Î¿©´¶¤ÈÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀäÉÊÉô¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×²Ý¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢2025Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬1200Ì¾¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤È¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊóÈ¯¿®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤é¤Î¿©¤Ù¤¿´¶ÁÛ¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤ª¼ò¤Î¾Ò²ð¡¢¡ôÀäÉÊ¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¤ÎÊó¹ð¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¤¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£·è¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¹¤¯¿¼¤¯¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ç»¤¤¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤è¤ê¤âÇ»¸ü¤Ê¤¨¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÂç¤¤¯·ø¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ö¤È¡¢±ö¤Ç°ú¤Î©¤ÄÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀäÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¾å¼Á¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤ª¼ò¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤è¤ê°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡£
¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ²ÖÁô±ö¤ÈßîÀ½¥Á¡¼¥ºÉ÷Ì£¡×¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ö¡Ö²ÖÁô±ö¡×¤È¡¢±ö¤Ç°ú¤Î©¤Ä¡ÖßîÀ½¥Á¡¼¥º¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¡£¸ý¤Ë¹¤¬¤ëßîÀ½¤Î¹á¤ê¤È¡¢¸å¤«¤éÍè¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀäÉÊ¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó ÉÍ¸æ±ö¤È¤ï¤µ¤ÓÌ£¡×¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ö¡ÖÉÍ¸æ±ö¡×¤È¡¢±ö¤Ç°ú¤Î©¤Ä¡Ö¤ï¤µ¤Ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀäÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¡£¤ï¤µ¤Ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¿É¤µ¤¬¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¼ò¤¬¤¹¤¹¤à¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢±ö¤Ç°ú¤Î©¤ÄÁÇºà¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ö¡¢ÀäÉÊ¥í¥´¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤¨¤Ó¤ÎÇ»¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Î¾å¼Á´¶¤ÈÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡§9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¡§9·î8Æü¡Ê·î¡Ë
¥«¥ë¥Ó¡¼¡áhttps://www.calbee.co.jp