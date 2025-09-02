ポンド急落、英長期債利回りの急上昇で 対ドル一時１．３４６３レベル＝ロンドン為替



ポンド相場が急落している。英３０年債利回りが一時５．６７％に上昇、１９９８年以来の高水準となったことに反応。英借入コストが急上昇するなかで、英国債市場が警戒信号を発している。いわゆる英国売りの図式となっている。



ポンドドルは1.3530付近から一気に1.3463レベルまで急落。ポンド円は200円台を割り込むと、199.60付近へと急反落している。ユーロポンドは0.8650付近から0.8680付近に急伸。



GBP/USD 1.3470 GBP/JPY 199.58 EUR/GBP 0.8674

外部サイト