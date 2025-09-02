２日の東京株式市場は広範囲に買い戻しの動きが広がり、日経平均株価は切り返す展開に。ただ、途中マイナス圏に沈むなど上値の重さも意識された。



大引けの日経平均株価は前営業日比１２１円７０銭高の４万２３１０円４９銭と３日ぶり反発。プライム市場の売買高概算は１７億７３３９万株、売買代金概算は３兆９５３４億円。値上がり銘柄数は１０１２、対して値下がり銘柄数は５５５、変わらずは５１銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日の米国株市場がレーバーデーの祝日で休場だったことで手掛かり材料難のなかも、前日の急落の反動でリバウンド狙いの買いを誘導し、日経平均、ＴＯＰＩＸともに上昇して取引を終えた。半導体関連は冴えない値動きの銘柄が多かったが、一方で商社株や海運株などバリュー株に強い銘柄が目立ち、全体相場を支える格好に。取引時間中に石破茂首相の自民党両院議員総会での発言を受け、退陣の可能性が低くなったとの見方が広がり、全体相場が軟化する場面もあったが、引けにかけて買い直された。売買代金上位の主力銘柄は値を下げる動きが目立ったものの、プライム市場の値上がり銘柄数は１０００を上回り全体の６３％を占めた。なお、売買代金は盛り上がりを欠き８月２２日以来７営業日ぶりに４兆円台を下回った。



個別では、東京電力ホールディングス＜9501＞がしっかり、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクが頑強な値動き。三井金属＜5706＞やＪＸ金属が物色人気を集め、日本郵船＜9101＞、三井物産＜8031＞なども高い。日本ヒュームが商いを伴い値を飛ばし値上がり率トップとなった。アイ・アールジャパンホールディングス＜6035＞が大幅高。リョービ＜5851＞、伊藤園＜2593＞、松屋＜8237＞、三越伊勢丹ホールディングス＜3099＞などが大きく買われたほか、日東紡績＜3110＞も上値追いが鮮明。



半面、売買代金トップとなったサンリオ＜8136＞が後場に軟化したほか、ディスコ＜6146＞が冴えない。古河電気工業＜5801＞が売られ、三菱重工業＜7011＞も下値を探った。大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞が利食われ、良品計画＜7453＞も安い。キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞も軟調。アステリア＜3853＞、ライフドリンク カンパニー＜2585＞が急落。ユニオンツール＜6278＞も大幅安。電算システムホールディングス＜4072＞も大きく水準を切り下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

