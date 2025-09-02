【通貨別まとめと見通し】南アランド円



先週のまとめ

南アフリカランド/円（ZAR/JPY）は先週、25日の8円45銭を高値に週末までランド売り円買いが優勢となった。安値は29日に付けた8円26銭。その後金曜日海外市場から週明けにかけて反発ぢ、2日に8円40銭台を回復している。新興国通貨全般の売りに押された。またBRICSと米国との関係悪化を警戒する動きもも見られた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8円45銭

- **サポート**: 7円90銭

移動平均線： 50日移動平均線は上昇傾向を維持しており、長期的な上昇トレンドを示唆



今週の見通し

南アフリカランドも5日の米雇用統計にらみの展開が続く。先週末から週明けにかけての反発傾向がどこまで続くか。8円50銭を付けてくると、上昇加速の期待も、米雇用統計の結果が弱く出てリスク警戒感が世界的に広がると、新興国通貨の弱さが出る可能性がある。



主な予定

2025/09/03 19:00 南アBER企業信頼感指数 第3四半期

2025/09/04 18:00 南ア経常収支第2四半期

