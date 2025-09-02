お笑いコンビ「爆笑問題」が8月31日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演。5年ぶりにゲスト出演したタレントの小堺一機（69）への感謝を口にした。

「何度も言ってますけど、小堺さんは我々にとっては恩人と言うか」と切り出した太田。六本木のホワイトという芸能人が集まる店で、初めて顔を合わせた時の思い出を語った。

まだ、売れてない時代にプロデューサーに連れて行ってもらったといい、「ここの店に来たら売れるからって言われて、俺ら売れるわけねえなと思っていた時に、たまたま小堺さんが1人でいらっしゃった」と回想。

あいさつに行った爆笑問題の2人は、小堺から「一緒に飲もうか」と誘わて同席。「ずーっと“爆笑問題さんは大丈夫ですよ”って言ってくれたんだよね。それがうれしかったよね」と、さりげない言葉がけに感激したことを明かした。田中も「いろんなおもしろい話をいっぱいしてくださって」と同調した。

小堺は爆笑問題の先生と生徒のコントを見て「おもしろいなと思ってた」といい、コンビを認知していたことも語った。ホワイトでの出会いについて、2人は「忘れないです」「ずっと覚えてる」と声をそろえた。

感謝を伝える2人に対し、小堺は「やっぱり、売れる人は大事にしとかないと」と笑わせた。