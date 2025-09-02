¡Ú¹Åç¡Û2·³¤Î4ÈÖ¡¦ÆâÅÄ¾ÅÂç¤òÅÐÏ¿¡¡8·î¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÇÎ¨.267¡õ8ÂÇÅÀ¡¡º£µ¨1·³½é½Ð¾ìÌÜ»Ø¤¹
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï2Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¤·¡¢¹Åç¤ÏÆâÅÄ¾ÅÂçÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÍøº¬¾¦¹â¤«¤é¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÆâÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ20ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï73»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.202¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î17Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2·³Àï¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³¤Ç4ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢28Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2·³Àï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£·î´Ö¤Ç¤â8·î¤ÏÂÇÎ¨.267¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤È¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿ÆâÅÄÁª¼ê¡£º£²ó¤Î¾º³Ê¤Çº£µ¨1·³½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÂÇËÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£