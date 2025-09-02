»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡ßºù°æÎè¹á¡ß¾®µÜÍþ±û¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥íÈà½÷¡Ù¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¡×
¿Íµ¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï ·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤½÷¤¿¤Á¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤ÇÁ´ÏÃÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤·ÝÇ½³¦ÊÔ¤ò¡¢1ÏÃ2Ê¬¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¯¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿·¿ÍAD¡¦ÇÈ´ÖÍ´´õ(»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯)¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¦º£ÌîÎÃ²ð(¾®µÜÍþ±û)¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÈà½÷¡¦²¸ÅÄ¶×²»(ºù°æÎè¹á)¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷¼«¿È¤â¥×¥íÈà½÷¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤¬...¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢ºù°æÎè¹á¡¢¾®µÜÍþ±û¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡Ö¼ê·Ú¤Ë·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1ÏÃ2¡¢3Ê¬¤Ê¤Î¤Ë¡¢60Ê¬¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï¡Ù¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¤·¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ï°ìÅÙ¸«¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºù°æ¡Öº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇSNS¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÌÌÇò¤¤±ÇÁü¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼Â¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¾®µÜ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¡ØÁ´50ÏÃ¡Ù¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½é¤Ï"50ÏÃ!?"¤È¶Ã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¸æÁâ»Ê¤Ç...¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Â³¤¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºù°æ¡Öº£²ó¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥×¥íÈà½÷¡Ù¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ø¥×¥íÈà»á¡Ù¤â¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¾®µÜ¡Ö³Î¤«¤Ë(¾Ð)¡£ËÍ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ç¡Ø¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¸¶ºî¤äµÓËÜ²È¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥×¥íÈà½÷¡Ù¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤Î¤³¤È¤ò½³Íî¤È¤·¤Æ·ÝÇ½¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤...¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×
»ÖÅÄ¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤Êý¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤Êý¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶×²»¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿...¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª»î¤·¤Ç¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¾®µÜ¡Ö¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡×
¡½¡½¤â¤·¡¢¶×²»¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÅÄ¡Ö¶×²»¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½¤â¤·¡¢¥×¥íÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºù°æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¡Ø¥×¥íÈà½÷¤ÎÄêµÁ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®½Ð¤â¤µ¤»¤º¡¢¿¿·õ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤¬¤¤¤ë...¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø·ÝÇ½¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²¼¿´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÄêµÁ¤âÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÌÜ¤ò°ú¤¯Å¸³«¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤ÎÂæ»ì¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÅÄ¡ÖÍ´´õ¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌò¤ÏÂæ»ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥â¥Î¥í¡¼¥°(¿´¤ÎÀ¼)¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ½¸þ¤¤Î´é¤ÈÎ¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤ëËÜÀ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¡ØÉ½¾ð¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î´é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ºù°æ¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Î¡Ø¶×²»¤ÎÍýÁÛ¡Ù¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¸ØÄ¥¤·¤¿¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë°ÕÃÏ°¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ì½Ö¤Ç¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë²è¤òºî¤ì¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¶×²»¤Ï°¤¤¿Í¡Ù¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®µÜ¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò»£±ÆÃæ¤ÎÇÐÍ¥Ìò¡£Î¢Â¦¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÊý¤ÈÊÑ¤¨¤º¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤È¾®µÜ¤µ¤ó¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¾®µÜ¤µ¤ó¤È»ÖÅÄ¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®µÜ¡ÖÈà½÷¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ÏËÍ¤â³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¤ÏÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯³§¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤«¤é°¦¾ð¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë...¡£¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¹¥¤«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÍÇ½¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
»ÖÅÄ¡Ö¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®µÜ¤µ¤ó¤ÏÎÃ²ð¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿ÀïÂâ¤â¤Î(Ëâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡¿2020¡Á2021Ç¯ÊüÁ÷)¤ò1Ç¯´Ö¤ä¤ë¤È¡¢¤ª¼Çµï°Ê³°¤Î¤³¤È¤â³Ø¤Ù¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®µÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÀèÇÚ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤È»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºù°æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ï¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢°¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢½é¤á¤Æ±ø¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÂæ»ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Ì¯¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¼¤Ò¤É¤³¤«¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
»ÖÅÄ¡Ö»ÐËåÌò¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ºù°æ¡Ö(¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ)¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×
»ÖÅÄ¡Öºù°æ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¤¤ªÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤ª¼Çµï¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇÅ¨¤ÊÀ¼¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶×²»¤µ¤ó¤ò±ÇÁü¤ÇÇÒ¸«¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï ·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤½÷¤¿¤Á¡×¥·¡¼¥º¥ó3
ÇÛ¿®Àè¡§¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×ÇÛ¿®Ãæ
µÓËÜ¡§ËþÅÍ¤ê¤ç¤¦
´ÆÆÄ¡§²®ñ¥ÂÀÏº¡ÊAOI biotope¡Ë
½Ð±é¡§»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢ºù°æÎè¹á¡¢¾®µÜÍþ±û¤Û¤«