音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.TOM（ブラザートム、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。小学3年生の長女について語った。

バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、この日は相方のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）とともに出演。コーンは7人の孫がいると幸せそうに語る一方で、トムは長男・小柳心、次男・小柳友のほか、小学校3年生の愛娘がいることを明かした。

長女は再婚相手との子であるとすると、司会の黒柳徹子は「トムさんの娘はコーンさんの孫と同じ歳って」と指摘。コーンが「そうなんです。はい」と応じると、トムは「でも、凄く可愛いのはうちの子なんですよ。とりあえず、一番可愛いです」と親ばかぶりを発揮した。

黒柳が「息子と娘は可愛さは違う？」と聞くと、「娘は恋人ですよね。もう全然ね、恋人です」とトム。来年2月には古希、70歳を迎えることもあり、愛娘の結婚式を「見られたら」と思っているといい、「とにかく、だんだん、それは嫌な意味じゃなくて、たどり着かなきゃなと思う気持ちの方が多くなりますよね。なんとかして見てやりたい」と話した。

愛娘には、亡き母の教えもあり、楽器を買い与えているそうで「いろいろ。ウクレレだったり、キーボードだったり。僕の母親が僕にギターを渡して“お前がいつか困った時に楽器が助けてくれる”って母親がなんですけども、そのまま子供にもそう伝えてます」とした。

トムは前妻との間に、長男・心、次男・友をもうけるも2007年に離婚。2012年、元タレントで22歳年下の女性と再婚している。