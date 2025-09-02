舞台『じゃりン子チエ』キャラ集合ビジュアル公開 チエ（澤井梨丘）・テツ（波岡一喜）・ヨシ江（三倉茉奈）が笑顔
大阪松竹座で11月に上演される、松竹創業130周年記念『じゃりン子チエ』の本ビジュアルが、2日までに公開された。
舞台『じゃりン子チエ』おジィはん
これまでチエ一家（チエ、テツ、ヨシ江）、猫たち（小鉄とアントニオJr.）、おバァはん、花井拳骨、お好み焼き屋のオッちゃんの扮装スチールが披露されてきたた。そして、本ビジュアルが完成し、おなじみのキャラクターが集結した。
『じゃりン子チエ』は、過去複数回舞台化されてきたが、令和になってからは初めて。「ウチは日本一不幸な少女や」が口ぐせのチエが、正直で不器用ながら心優しい家族、友人・知人ら、そして猫たちに囲まれ、たくましく生きる姿が、世代を超えて、笑いと感動を生み出す。11月15日〜25日に上演される。
■スタッフ
原作：はるき悦巳
脚本：わかぎゑふ
演出：村角太洋
■キャスト
竹本チエ：澤井梨丘
竹本テツ：波岡一喜
竹本ヨシ江：三倉茉奈
花井拳骨：赤井英和
お好み焼き屋のオッちゃん：山本浩之
小鉄：桐生麻耶（OSK日本歌劇団 特別専科）
ミツル：曽我廼家一蝶
カルメラ兄：曽我廼家桃太郎
カルメラ弟：村角ダイチ
アントニオJr.：中林登生（ENJIN）
おジィはん：佐藤武志
ミツルのお母はん：紅萬子
おバァはん：桂南光
