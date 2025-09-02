¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Ê¥Î¥±¥¢20¼þÇ¯¡ªÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Ê¤É¡ÖLover¡×¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï9·î1Æü¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥ºÅìµþ ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ç¥Ø¥¢¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ö¥Ê¥Î¥±¥¢¡×¤Î20¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥Ê¥Î¥±¥¢Lover¤Ç¤¢¤êCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È6¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤ÎÈùÎ³»Ò¥¤¥ª¥ó¡Ö¥Ê¥Î¥¤¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿½éÂå¥Ê¥Î¥±¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï2005Ç¯¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¿åÊ¬È¯À¸ÎÌ¤¬½¾Íè¤Î18ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¹â¿»Æ©¥Ê¥Î¥¤¡¼¤òÅëºÜ¡£20¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Ë¡¢¹ñÆâÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1800ËüÂæ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò»²¾È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã´ØÏ¢µ»ö¡ä
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥Î¥º¥ë¡×¤Ë¤è¤ëÌë¤Î¥±¥¢¤ÇÍâÄ«¤Î¿²¤°¤»¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥Ø¥¢¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡¼ ¥Ê¥Î¥±¥¢¡×
https://www.bcnretail.com/news/detail/20250726_539918.html
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖAlexandros¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦ROIROM¡ÊÉÍÀîÏ©¸Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÂ¿ÂçÌ´¤µ¤ó¡Ë¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKUBOKI¤µ¤ó¤Î6¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¥Ê¥Î¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ê¥Î¥±¥¢¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÅ¾¿È¤·¤Æ10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯¤Î¤³¤í¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¥Ê¥Î¥¤¡¼¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½éÂå¤«¤é»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â²Á¤Ê¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÈ±¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤é¤·¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÉã¤òÀâÆÀ¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤ä2Ç¯¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÎòÂå¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ê¥Î¥±¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ÎÀî¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Êì¤È»Ð¤ÈÆó¿Í¤«¤é¡Ø¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÇã¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ê¥Î¥±¥¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ê¥Î¥±¥¢¤ò³Ú²°¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥Ê¥Î¥±¥¢¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ê¥Î¥±¥¢¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀëÅÁ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡KUBOKI¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç»È¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»È¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¥Ê¥Î¥±¥¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö40Âå¤Ë¤Ê¤êÈ±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Î¾Êý¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ê¥Î¥±¥¢°ìÂò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Î¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖEH-NA0K¡×¤«¤é¥Ê¥Î¥±¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ±¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Î¥±¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎÈ±¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÈ±¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È±¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ROIROM¤ÎÆó¿Í¤Ï¥Ê¥Î¥¤¡¼¤ÈÆ±¤¸20ºÐ¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥Ê¥Î¥±¥¢¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿²ÊÊ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿·À½ÉÊ¤Î¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥Î¥º¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ«¤¬³Ú¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢½Ð³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥Î¥º¥ë¤Î¸ú²Ì¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ±¤Î°ìËÜ°ìËÜ¤¬´¥¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Æ¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥Î¥±¥¢¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢²Æ¾ì¤ÎÉ÷Ï¤¾å¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È±¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é´¥¤«¤¹¥Ê¥Î¥±¥¢¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡EH-NA0K¤Î¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥Î¥º¥ë¤Ï3¼ïÎà¤ÎÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤ò¶Ñ°ì¤Ë´¥Áç¤µ¤»¤ë¡£È±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤°¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È±Á´ÂÎ¤ò¥à¥é¤Ê¤¯´¥¤«¤»¤Æ¡¢ÍâÄ«¤â»ØÄÌ¤ê¤ä¤¯¤·ÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢6¿Í¤Ë¤è¤ë¿·WEB¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°YouTube¤ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¸ø¼°Instagram¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¡ÊBCN¡¦ºÙÅÄ Î©·½»Ö¡Ë
¡üÎòÂå¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ê¥Î¥±¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó
¡ü¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëÀî¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó
¡¡KUBOKI¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç»È¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»È¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¥Ê¥Î¥±¥¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö40Âå¤Ë¤Ê¤êÈ±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Î¾Êý¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ê¥Î¥±¥¢°ìÂò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Î¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖEH-NA0K¡×¤«¤é¥Ê¥Î¥±¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ±¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Î¥±¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎÈ±¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÈ±¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È±¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ü¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ROIROM¤ÎÆó¿Í¤Ï¥Ê¥Î¥¤¡¼¤ÈÆ±¤¸20ºÐ¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥Ê¥Î¥±¥¢¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿²ÊÊ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿·À½ÉÊ¤Î¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥Î¥º¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ«¤¬³Ú¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢½Ð³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥Î¥º¥ë¤Î¸ú²Ì¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ±¤Î°ìËÜ°ìËÜ¤¬´¥¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Æ¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥Î¥±¥¢¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢²Æ¾ì¤ÎÉ÷Ï¤¾å¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢È±¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é´¥¤«¤¹¥Ê¥Î¥±¥¢¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡EH-NA0K¤Î¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥Î¥º¥ë¤Ï3¼ïÎà¤ÎÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤ò¶Ñ°ì¤Ë´¥Áç¤µ¤»¤ë¡£È±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤°¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È±Á´ÂÎ¤ò¥à¥é¤Ê¤¯´¥¤«¤»¤Æ¡¢ÍâÄ«¤â»ØÄÌ¤ê¤ä¤¯¤·ÄÌ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢6¿Í¤Ë¤è¤ë¿·WEB¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°YouTube¤ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¸ø¼°Instagram¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¡ÊBCN¡¦ºÙÅÄ Î©·½»Ö¡Ë