¡ÚÎ¦¾å¡ÛÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î80¿Í¤¬·èÄê¡¡¶ÍÀ¸¾Í½¨¤¬9ÉÃÂæ¤ÈÉü³è¿ë¤²6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª½Ð¡¡µ×ÊÝÑÛ¤é¤¬½éÁª½Ð
9·î13Æü¤«¤é22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄÉ²ÃÁª¼ê¤¬È¯É½¡£´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â´Þ¤á¡¢Á´80¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¶ÍÀ¸¾Í½¨Áª¼ê(ÆüËÜÀ¸Ì¿)¤¬6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁª½Ð¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤Ë¡¢¹ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆñÉÂ¡ÖÄÙáçÀÂçÄ²±ê¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢µÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÍÀ¸Áª¼ê¡£¶ì¤·¤¤´ü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨Éü³è¤·¤¿º£Ç¯¤Î8·î¤Ë¤Ï¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£¹ÉÃÂæ¡Ê9ÉÃ99¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤Éü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂçÅìÊ¸²½Âç¤Î¼éÍ´ÍÛÁª¼ê¡¢¤³¤ì¤Ç6ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó ¥¢¥Ö¥Ç¥ë ¥Ï¥¡¼¥àÁª¼ê(Åì¥ì)¤ÎÄÉ²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤Ï¼éÁª¼ê¤ÎÂ¾¡¢ÃË»Ò800m¤ÎÍî¹ç¹¸Áª¼ê(¶ðß·Âç)¡¢ÃË»Ò400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¾®ÀîÂçµ±Áª¼ê(ÅìÍÎÂç)¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÏÀ¥¸ÅÍ¥ÅÍÁª¼ê(FAAS)¤é3¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¥¸ÅÁª¼ê¤Ï8·î¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¿ÍÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë2m33¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤á¤¬¤Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÆüËÜµÏ¿1Ê¬59ÉÃ52¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¹»3Ç¯¤Îµ×ÊÝÑÛÁª¼ê¤¬Áª½Ð¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï1Ç¯À¸¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢º£Ç¯7·î¤ËÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÅÄÃæ´õ¼ÂÁª¼ê(New Balance)¤¬½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤È½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤Î2¼ïÌÜ¤ÇÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£
¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê(Ä¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß)¡¦Ê¡Éô¿¿»ÒÁª¼ê(ÆüËÜ·úÀß¹©¶È)¡¦ÅÄÃæÍ¤ÈþÁª¼ê(ÉÙ»ÎÄÌ)¤¬Áª½Ð¡£7·î¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç¸«»ö12ÉÃÂæ¤òµÏ¿¤·¡¢É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È3¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤ÏÃË»Ò¤¬19¿Í¡¢½÷»Ò¤¬9¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£