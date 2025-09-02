イトーヨーカ堂は、9月1日から、来年のおせちの予約受付を全国のイトーヨーカドー・ヨーク197店舗およびイトーヨーカドーネット通販で開始する。

来年の正月は最大9連休となる見込みで、旅行や帰省、自宅での家族団らんなど、新年の過ごし方がより一層多様化する中、イトーヨーカドーでは幅広い消費者のニーズに応えるため、“選べるおせち”をテーマに、こだわりのおせち料理を豊富に用意した。

なかでも、イトーヨーカドーオリジナルで毎年好評を得ている不動の人気No.1（2024年12月30日・31日の予約おせちのイトーヨーカドー・ヨーク全店の販売金額実績から）を誇る「芝花三段重」は、価格を据え置きながら、昨年の29品目から33品目へと品数を増やし、さらに充実した内容で登場する。

さらに、今年初登場となる「京都清水五条『ほった』監修100品目おせち」は、家族や親戚が一堂に集うシーンに最適な大容量・多品目タイプで、一つひとつの料理にこだわり、多彩な味わいを詰め込んだ同商品は、特別なひとときをさらに華やかに彩る。

加えて、おせち料理とご馳走を一緒に楽しめる「選べるご馳走セット」を昨年から3アイテムを追加し、より一層充実した内容で販売する。

また、今年もお得な早期予約特典として「ボーナスポイント」を用意した。さらに9月30日までに対象商品「芝花三段重」または「京・料亭わらびの里和風料亭おせち三段重」を宅配予約で購入した消費者には、本体価格から1000円の割引が適用される「早早割」キャンペーンも実施する。ぜひこの機会に予約し、特別な正月を迎えてほしい考え。

イトーヨーカ堂は、これからも消費者の多様なニーズに応え、地域の人々の日常をより楽しく、豊かで便利なものにすることを目指していく考え。



「芝花 三段重」

「芝花 三段重」は、イトーヨーカドー不動の人気No.1商品として、昨年よりも4品目増量した。和の伝統料理からローストビーフまで、幅広い料理を贅沢に詰め合わせた、バラエティ豊かな一品となっている。



「京・料亭わらびの里 和風料亭 おせち三段重」

「京・料亭わらびの里 和風料亭 おせち三段重」は、京都の料亭「わらびの里」監修で、手作業で仕上げた鮑や彩り豊かな巻物、湯葉や合鴨などの京都を連想させるような食材に加え、洋風メニューも取り入れた、伝統と現代が融合した華やかなおせちとなっている。



「春宴 三段重」

「春宴 三段重」は、岐阜の名産「飛騨牛」をじっくり煮込んだ贅沢な時雨煮と、脂ののった国産ブリを特製のたれで漬け込み、丁寧に照り焼きに仕上げた。家族が集う正月にぴったりの、満足感あふれるおせちとなっている。



「京都祇園料亭『和山』監修祥雲 三段重と選べる海鮮ごちそうセット各種」

「京都祇園料亭『和山』監修祥雲 三段重と選べる海鮮ごちそうセット各種」は、京都・祇園の料亭「和山」が監修したおせち料理に、海鮮を一品選べるセット。「生食用ボイルずわいがに」「とらふぐ刺身」「佐藤水産の石狩漁師浜鍋」の3種類から好きなものを選べる。



「日本料理『てら岡』監修祝彩 三段重と選べるお肉ごちそうセット各種」

「日本料理『てら岡』監修祝彩 三段重と選べるお肉ごちそうセット各種」は、日本料理「てら岡」が監修したおせち料理に肉を一品選べるセット。「米沢牛黄木黒毛和牛すき焼き用」、「蔵王牛焼肉」「博多華味鳥水炊き」の3種類から好きなものを選べる。



「京都清水五条『ほった』監修100品目おせち」

「京都清水五条『ほった』監修100品目おせち」は、和の定番食材から洋風メニューまで楽しめる大人数で集まるシーンにぴったりのバラエティー豊かなおせちとなっている。



「彩蘭 一段重」

「彩蘭 一段重」は、魚や海老、紅ズワイ蟹を丁寧にすりつぶし、湯葉で包んでふっくらと仕上げた「かに爪えび新丈湯葉包み」。さらに、徳島県産のなると金時を使った栗きんとんなど、こだわりの美味しさを少しずつ詰合せたおせち。



「ハイアット リージェンシー東京 洋風おせち 一段重」

「ハイアット リージェンシー東京 洋風おせち 一段重」では、こだわりのパテドカンパーニュ（トリュフ入り）は、あらびきにした豚肉と豚レバーを一晩マリネした後、パテに仕上げトリュフを加え綱脂で包み、風味豊かに仕上げた。



「銀座ローマイヤ 洋風おせち 二段重」

「銀座ローマイヤ 洋風おせち 二段重」は、ロブスター一尾分の身肉を容器にいれ、特製ベシャメールソースをかけた上に、ナチュラルチーズをトッピングしてオーブンでこんがり焼き上げた、「ロブスターのテルミドール」がおすすめとなっている。

［小売価格］

芝花 三段重：2万1384円

京・料亭わらびの里 和風料亭 おせち三段重：2万3760円

春宴 三段重：2万304円

京都祇園料亭「和山」監修祥雲 三段重と選べる海鮮ごちそうセット各種：1万9224円

日本料理「てら岡」監修祝彩 三段重と選べるお肉ごちそうセット各種：2万1384円

京都清水五条「ほった」監修100品目おせち：2万1384円

彩蘭 一段重：6912円

ハイアット リージェンシー東京 洋風おせち 一段重：2万952円

銀座ローマイヤ 洋風おせち 二段重：2万3112円

（すべて税込）

［予約開始日］9月1日（月）

