¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢1¿Í¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÃË»Ò¡ÉËÌ¤¯¤ó¤ò½ä¤ê¡¢3¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¡È¥·¥§¥¢¡É¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¡¡¼ç±é¤ÎËÜÅÄÍã¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï´Ç¸î»Õ¡¦ÀõÅÄÆî¡£Îø¤ËÍ§¾ð¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤ÃÁö¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¡¢ËÜÅÄ¤Ï¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜÅÄ¤Ë¡¢ÀõÅÄÆî¤ÎÌòºî¤ê¤ä¼ç±é¤È¤·¤Æ¤Î¸½¾ì¤Å¤¯¤ê¡¢¤Þ¤¿30Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ーー¤Þ¤º¤ÏËÜºî¤Î»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅÄÍã¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÅÄ¡Ë¡§¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£ËÌ¤¯¤ó¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¤òËÜµ¤¤Ç¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ÈÅª¤Ê¥·ー¥ó¤â¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¤äÍ§¾ð¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥é¥Ö¥³¥á¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÜÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¡È¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡É¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æî¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¤¹¤´¤¯ÀµÄ¾¤Ç±óÎ¸¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤ò¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¥Ðー¥ó¤È½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Î¿¶¤êÀÚ¤êÊý¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーÆî¤È¤´¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÅÄ¡§»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æî¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÚ¤«¤Ë´¶¾ð¤Î¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î¡È¼«Ê¬¤ÎÍß¤ËÀ¿¼Â¡É¤Ê´¶¤¸¤Ï¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¡Ö1¿Í¤ÎÃËÀ¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÜÅÄ¡§¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¥¤¥ä¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡È¼ê¤ËÍ¾¤ë¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¡É¤À¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¤Ãå´ãÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ーーËÜºî¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´¶¾ð¤ò½Ð¤¹Ìò¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤ë¤¤Ìò¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æî¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÈÌÀ¤ë¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÈÇËÅ·¹Ó¡É¡£¤½¤Î°ã¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーËÌ¤¯¤óÌò¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡¢Åì»ÒÌò¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¡¢À¾ÌîÌò¤ÎÁý»ÒÆØµ®¤µ¤ó¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜÅÄ¡§ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µï¿´ÃÏÎÉ¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤°¤è¤¦¤Ë¡¢´Ä¶ºî¤ê¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ï¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë°ÊÍèÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÅÄ¡§¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ç±é¤À¤ÈÀÕÇ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤¿¤·¤«¤Ë¼ç±é¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºîÉÊ¤ÎÉ¾È½¤òSNS¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÅÄ¡§¥¨¥´¥µ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¿´²º¤ä¤«¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ーーÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°15Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÌÌ¤Ç²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÅÄ¡§ÀÎ¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤»¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーーÌò¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡©
ËÜÅÄ¡§ÀÎ¤ÏÌÀÆü¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¯¤Æ¡£ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Ä¤¤¬°¤¯¤ÆÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤òÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ーー¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìò¡×¤Ç¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÅÄ¡§»¦¿Í¼Ô¤ä¥É¥í¥É¥í¤ÎÎø°¦·Ï¤ÏÌ¤·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤¿¤é¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー»¦¿Íµ´Ìò¤äÉÔÎÑ¤â¤Î¡¢´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç²¿¤«ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÅÄ¡§30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Í§Ã£¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¹¤´¤¯¶Ã¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£20Âå¤Îº¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ï¤Ë¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ーー¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
ËÜÅÄ¡§¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½ÀÎ¤Ï¡ÈÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¡É¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½µ¤Ë²¿²ó¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿©»öÀ©¸Â¤â¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤¹¤·¡¢¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÍýÁÛ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤é¥À¥á¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤éÍýÁÛ¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤º¡¢ÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤¹¤®¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡É¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
