カルディ、パンダを描いた「飲茶ポット&カップセット」を数量限定で発売

コーヒーや輸入食品を販売する「カルディコーヒーファーム」は9月1日、オリジナル商品「飲茶ポット&カップセット」(税込2,090円)を数量限定で発売した。

中国茶の定番「プーアル茶」に、パンダのイラストを描いたポット、二つのカップをあわせたセット。全国の店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。

カルディコーヒーファーム「飲茶ポット&カップセット」

〈カルディ「飲茶ポット&カップセット」内容〉

飲茶(ヤムチャ)とは、香港や広州の文化で、お茶を飲みながら軽い食事(点心)を取る習慣のこと。今回発売したセットでは、レトロなデザインのポットとカップで、手軽に「飲茶」を楽しめる。

◆飲茶ポット&カップ

可愛らしいパンダのイラストが描かれたポットは、茶こしフィルター付き。小さな二つのカップは、内側の底にパンダをデザインした。いずれも磁器製で、原産国は中国。満水時容量はポット500cc、カップ120cc。ポットの大きさは幅19.5cm(注ぎ口、取っ手含む)×高さ7.5cm。カップは口径7.5cm×高さ5.2cm。

◆プーアル茶(ティーバッグ)

飲茶のときに出される定番のプーアル茶。世界中のお茶のルーツともいわれる中国･雲南省のお茶で、独特の発酵を施す黒茶。ポットにティーバッグを入れ、400ccのお湯を注ぎ、約2〜3分待つと出来上がる。内容量2.5g(1p)。原産国は中国。

「飲茶ポット&カップセット」使用例

