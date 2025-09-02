　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


46677.46　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45805.44　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45216.22　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44182.75　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
44144.77　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
44006.93　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43149.29　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42518.30　　均衡表転換線(日足)
42493.54　　6日移動平均線
42484.11　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

42310.49　　★日経平均株価2日終値

42115.82　　25日移動平均線
41863.47　　均衡表基準線(日足)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41336.39　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
41082.35　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40823.45　　13週移動平均線
40382.10　　均衡表雲上限(日足)
40048.88　　ボリンジャー:-2σ(25日)
39970.36　　75日移動平均線
39460.83　　均衡表雲下限(日足)
39162.78　　ボリンジャー:-1σ(13週)
39015.42　　ボリンジャー:-3σ(25日)
38665.86　　26週移動平均線
38629.15　　200日移動平均線
38123.42　　均衡表雲上限(週足)
37502.12　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35995.33　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35841.46　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33324.80　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30654.26　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　30.02(前日32.08)
ST.Slow(9日)　　31.27(前日29.77)

ST.Fast(13週)　 79.76(前日79.14)
ST.Slow(13週)　 86.29(前日86.08)

［2025年9月2日］

