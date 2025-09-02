

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





46677.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45805.44 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45216.22 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44182.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)

44144.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)

44006.93 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43149.29 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42518.30 均衡表転換線(日足)

42493.54 6日移動平均線

42484.11 ボリンジャー:＋1σ(13週)



42310.49 ★日経平均株価2日終値



42115.82 25日移動平均線

41863.47 均衡表基準線(日足)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41336.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)

41082.35 ボリンジャー:-1σ(25日)

40823.45 13週移動平均線

40382.10 均衡表雲上限(日足)

40048.88 ボリンジャー:-2σ(25日)

39970.36 75日移動平均線

39460.83 均衡表雲下限(日足)

39162.78 ボリンジャー:-1σ(13週)

39015.42 ボリンジャー:-3σ(25日)

38665.86 26週移動平均線

38629.15 200日移動平均線

38123.42 均衡表雲上限(週足)

37502.12 ボリンジャー:-2σ(13週)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35995.33 ボリンジャー:-1σ(26週)

35841.46 ボリンジャー:-3σ(13週)

33324.80 ボリンジャー:-2σ(26週)

30654.26 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 30.02(前日32.08)

ST.Slow(9日) 31.27(前日29.77)



ST.Fast(13週) 79.76(前日79.14)

ST.Slow(13週) 86.29(前日86.08)



［2025年9月2日］



