【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(2日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
46677.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)
45805.44 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45216.22 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44182.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)
44144.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)
44006.93 ボリンジャー:＋2σ(26週)
43149.29 ボリンジャー:＋1σ(25日)
42518.30 均衡表転換線(日足)
42493.54 6日移動平均線
42484.11 ボリンジャー:＋1σ(13週)
42310.49 ★日経平均株価2日終値
42115.82 25日移動平均線
41863.47 均衡表基準線(日足)
41582.66 均衡表転換線(週足)
41336.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)
41082.35 ボリンジャー:-1σ(25日)
40823.45 13週移動平均線
40382.10 均衡表雲上限(日足)
40048.88 ボリンジャー:-2σ(25日)
39970.36 75日移動平均線
39460.83 均衡表雲下限(日足)
39162.78 ボリンジャー:-1σ(13週)
39015.42 ボリンジャー:-3σ(25日)
38665.86 26週移動平均線
38629.15 200日移動平均線
38123.42 均衡表雲上限(週足)
37502.12 ボリンジャー:-2σ(13週)
37334.58 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
35995.33 ボリンジャー:-1σ(26週)
35841.46 ボリンジャー:-3σ(13週)
33324.80 ボリンジャー:-2σ(26週)
30654.26 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 30.02(前日32.08)
ST.Slow(9日) 31.27(前日29.77)
ST.Fast(13週) 79.76(前日79.14)
ST.Slow(13週) 86.29(前日86.08)
［2025年9月2日］
株探ニュース