[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1552銘柄・下落1352銘柄（東証終値比）
9月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1552銘柄、下落は1352銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは124銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4839> ＷＯＷＯＷ 2145 +403（ +23.1%）
2位 <4750> ダイサン 709 +103（ +17.0%）
3位 <8057> 内田洋 11999 +1119（ +10.3%）
4位 <5612> 鋳鉄管 2215 +200（ +9.9%）
5位 <6574> コンヴァノ 228 +12（ +5.6%）
6位 <2914> ＪＴ 4843.7 +158.7（ +3.4%）
7位 <7606> Ｕアローズ 2185 +67（ +3.2%）
8位 <6659> メディアＬ 67.9 +1.9（ +2.9%）
9位 <6526> ソシオネクス 2736 +63.0（ +2.4%）
10位 <6740> Ｊディスプレ 19.4 +0.4（ +2.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6465> ホシザキ 5000 -730（ -12.7%）
2位 <1382> ホーブ 1819.9 -133.1（ -6.8%）
3位 <6040> 日本スキー 560 -32（ -5.4%）
4位 <3672> オルトＰ 98 -5（ -4.9%）
5位 <3635> コーテクＨＤ 1805 -84.5（ -4.5%）
6位 <4880> セルソース 579 -21（ -3.5%）
7位 <8918> ランド 8.7 -0.3（ -3.3%）
8位 <5189> 桜ゴム 2272 -76（ -3.2%）
9位 <7886> ヤマトモビＭ 1163.9 -36.1（ -3.0%）
10位 <291A> リスキル 3515.5 -99.5（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2914> ＪＴ 4843.7 +158.7（ +3.4%）
2位 <6526> ソシオネクス 2736 +63.0（ +2.4%）
3位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4900 +92（ +1.9%）
4位 <9843> ニトリＨＤ 13765 +225（ +1.7%）
5位 <7272> ヤマハ発 1113.6 +16.6（ +1.5%）
6位 <9434> ＳＢ 233.7 +1.5（ +0.6%）
7位 <6532> ベイカレント 8343.9 +40.9（ +0.5%）
8位 <1721> コムシスＨＤ 3748.7 +17.7（ +0.5%）
9位 <6503> 三菱電 3533.7 +15.7（ +0.4%）
10位 <6479> ミネベア 2593.8 +11.3（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6273> ＳＭＣ 44347 -623（ -1.4%）
2位 <2503> キリンＨＤ 2250 -30.0（ -1.3%）
3位 <6902> デンソー 2116.6 -19.4（ -0.9%）
4位 <5108> ブリヂストン 6743.1 -51.9（ -0.8%）
5位 <8253> クレセゾン 3817.7 -29.3（ -0.8%）
6位 <8354> ふくおかＦＧ 4490.2 -32.8（ -0.7%）
7位 <4021> 日産化 5220.4 -37.6（ -0.7%）
8位 <8804> 東建物 2817.2 -19.8（ -0.7%）
9位 <6674> ＧＳユアサ 3335.6 -23.4（ -0.7%）
10位 <6861> キーエンス 56742 -398（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
