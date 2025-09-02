　9月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1552銘柄、下落は1352銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは124銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は30円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4839>　ＷＯＷＯＷ　　　　 2145　　+403（ +23.1%）
2位 <4750>　ダイサン　　　　　　709　　+103（ +17.0%）
3位 <8057>　内田洋　　　　　　11999　 +1119（ +10.3%）
4位 <5612>　鋳鉄管　　　　　　 2215　　+200（　+9.9%）
5位 <6574>　コンヴァノ　　　　　228　　 +12（　+5.6%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 4843.7　+158.7（　+3.4%）
7位 <7606>　Ｕアローズ　　　　 2185　　 +67（　+3.2%）
8位 <6659>　メディアＬ　　　　 67.9　　+1.9（　+2.9%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　　 2736　 +63.0（　+2.4%）
10位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 19.4　　+0.4（　+2.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6465>　ホシザキ　　　　　 5000　　-730（ -12.7%）
2位 <1382>　ホーブ　　　　　 1819.9　-133.1（　-6.8%）
3位 <6040>　日本スキー　　　　　560　　 -32（　-5.4%）
4位 <3672>　オルトＰ　　　　　　 98　　　-5（　-4.9%）
5位 <3635>　コーテクＨＤ　　　 1805　 -84.5（　-4.5%）
6位 <4880>　セルソース　　　　　579　　 -21（　-3.5%）
7位 <8918>　ランド　　　　　　　8.7　　-0.3（　-3.3%）
8位 <5189>　桜ゴム　　　　　　 2272　　 -76（　-3.2%）
9位 <7886>　ヤマトモビＭ　　 1163.9　 -36.1（　-3.0%）
10位 <291A>　リスキル　　　　 3515.5　 -99.5（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 4843.7　+158.7（　+3.4%）
2位 <6526>　ソシオネクス　　　 2736　 +63.0（　+2.4%）
3位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 4900　　 +92（　+1.9%）
4位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　13765　　+225（　+1.7%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1113.6　 +16.6（　+1.5%）
6位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　233.7　　+1.5（　+0.6%）
7位 <6532>　ベイカレント　　 8343.9　 +40.9（　+0.5%）
8位 <1721>　コムシスＨＤ　　 3748.7　 +17.7（　+0.5%）
9位 <6503>　三菱電　　　　　 3533.7　 +15.7（　+0.4%）
10位 <6479>　ミネベア　　　　 2593.8　 +11.3（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　44347　　-623（　-1.4%）
2位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2250　 -30.0（　-1.3%）
3位 <6902>　デンソー　　　　 2116.6　 -19.4（　-0.9%）
4位 <5108>　ブリヂストン　　 6743.1　 -51.9（　-0.8%）
5位 <8253>　クレセゾン　　　 3817.7　 -29.3（　-0.8%）
6位 <8354>　ふくおかＦＧ　　 4490.2　 -32.8（　-0.7%）
7位 <4021>　日産化　　　　　 5220.4　 -37.6（　-0.7%）
8位 <8804>　東建物　　　　　 2817.2　 -19.8（　-0.7%）
9位 <6674>　ＧＳユアサ　　　 3335.6　 -23.4（　-0.7%）
10位 <6861>　キーエンス　　　　56742　　-398（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

