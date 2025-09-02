米女子ゴルフツアーで日本勢が活躍

米女子ゴルフツアーのFM選手権は日本時間1日まで、米マサチューセッツ州TPCボストン（6533ヤード、パー72）で開催された。日本勢最上位は山下美夢有と畑岡奈紗。通算13アンダーの7位タイで、賞金は9万1041ドル（約1300万円）を手にした。

賞金総額410万ドル（約6億円）という高額賞金大会。優勝したミランダ・ワン（中国）は61万5000ドル（約9000万円）を手にした。日本勢では山下、畑岡に続いて岩井千怜と古江彩佳が12アンダーの13位。6万5921ドル（約975万円）を獲得した。

今季は日本勢がポイントランキングだけでなく、賞金ランキングでも上位に。264万7184ドル（約3億9000万円）で4位の竹田麗央を抜き、AIG全英女子オープン女王の山下が264万8549ドル（約3億9170万円）で日本勢首位の3位に浮上。シェブロン選手権を制している西郷真央が239万384ドル（約3億5300万円）で6位と、トップ10に3億円超の3人が入っている。

今季米ツアーで獲得賞金1億円を超えている日本選手は山下、竹田、西郷、岩井千、岩井明愛、勝みなみ、古江彩佳の7人となっている。



