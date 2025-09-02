ディズニーならではのサプライズや待望の発表が満載の、究極のファンイベントが再びアナハイムにて開催決定！

「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント 2026」が、2026年8月14日（金）から16日（日）まで実施されます☆

D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント 2026

開催期間：2026年8月14日（金）〜16日（日）※現地時間

ウォルト・ディズニー・カンパニーが、世界中のディズニーファンが待ち望む究極のファンイベント「D23: ザ・アルティメット・ディズニー・ファン・イベント 2026」を、3日間にわたり米国カリフォルニア州アナハイムにて開催！

また、ディズニー・アニメーション『リトル・マーメイド』でディズニープリンセス「アリエル」の声を担当し、ディズニー・レジェンドでもあるジョディ・ベンソン氏がD23初の公式ファンバサダーに就任し、今後1年間、ファンとの交流や関連イベントへ出演することが発表されました。

開催日決定にあたり、マイケル・ヴァーゴ氏は

D23: ザ・アルティメット・ディズニーファン・イベントは、ディズニーだからこそ実現できる方法で、世界中のファンに最高のストーリーテリングと革新を体験する機会をご提供します。

ご期待以上に満足いただけるプログラムを現在考案中です。

ファンの皆様にとって忘れられないイベントをお届けできることを楽しみにしています。

とコメント。

2024年8月に開催された「D23: ザ・アルティメット・ディズニーファン・イベント」は、過去最大規模でより没入感のある体験が提供されるイベントとなりました。

そして2026年、再びアナハイム・コンベンションセンターとホンダ・センターの両会場を中心に開催され、来場するファンに主要ショーケースやプレゼンテーションを通して最新情報やサプライズ発表をいち早くお届け。

また、ディズニーの世界に入り込む没入型体験や、ここでしか手に入らない限定アイテムの購入、さらにはイベント前週から始まる特別な体験など、魔法のようなひとときが楽しめます。

チケットは 2026年春に発売開始。

D23のディズニー公式ファンクラブのソーシャルメディアやニュースレターにて最新情報が配信されます。

ディズニーならではのサプライズや待望の発表が満載のファンイベント。

アメリカ・カリフォルニア州アナハイムにて2026年8月14日より3日間にわたり開催される「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント 2026」の紹介でした☆

