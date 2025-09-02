ピーマンの肉詰めの簡単な作り方について、ドレッシングやマヨネーズを製造、販売するキユーピー（東京都渋谷区）がXの公式アカウントで紹介しています。

キユーピーは「“詰めない”ピーマンの肉詰めならこのレシピで」と投稿。ピーマンの肉詰めの簡単な作り方について、次のように紹介しています。

【作り方】(2人分)

（1）フライパンに豚ひき肉（200グラム）、木綿豆腐（150グラム）、マヨネーズ（大さじ2）、片栗粉（大さじ2）を入れて混ぜ平らにする。

（2）半分に切ったピーマン（4個）を上に押しつけ、ふたをして中火で約8分蒸し焼きにする。

（3）余分な油をふき取り、ケチャップ（大さじ2）、ウスターソース（大さじ1）、砂糖（小さじ1）、水（大さじ2）のソースを入れて煮詰めたら出来上がり。

キユーピーは「肉だねにマヨネーズを加えるとジューシーに仕上がりますよ」とXで勧めています。

この投稿に対し、Xでは「お手軽で、とっても作りやすそう！！」「最高！！ やってみます！」という声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。