米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。お笑いコンビ鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」での発言の真意を説明した。

動画内では88年〜91年にフジテレビ系で放送され、野沢がダウンタウン、ウッチャンナンチャン、清水ミチコらと出演していた番組「夢で逢えたら」の話題などで盛り上がった流れで、鬼越の良ちゃんが質問。「キックベースとか（番組内企画で）やってたのは『夢で逢えたら』じゃないんですか？」と聞いてしまった。すると突如、火が着いた野沢は「それ、『夢がMORI MORI』だよ！ あんなクソつまんない番組」と言い放った。その野沢の発言がネットニュースになっていた。

MCのナイツ塙宣之から「野沢さんが出まくってるから、すぐネットニュースになる」と指摘されると、野沢は「本当に面白くなかったじゃん！ 面白かった？ 『夢がMORI MORI』が始まって。ガッカリしたでしょ？」と投げかけた。そして「別にいいんだけども、『夢で逢えたら』と『夢がMORI MORI』が同じ番組だと思われてたから、鬼越トマホークが。それで頭にきたから。一緒にするなと」と発言の真意について言及した。

「夢がMORI MORI」はタレント森脇健児らがレギュラーを務め、92年4月からフジテレビ系で放送。野沢が出演していた「夢で逢えたら」が終了してから約半年後、土曜夜の同じ枠で始まった“後番組”的位置づけでもあった。

動画内で野沢の「夢がMORI MORI」への怒りは収まらず「もう！あんなつまんない番組始まっちゃって、もう。『夢で逢えたら』終わって。森脇健児！森脇健児好きだけど」とボルテージ上昇。「『夢で逢えたら』が終わってから『MORI MORI』だったの。後番組だから。あんなクソつまんない番組。ひっでぇなと思って。後番組、これ！？って。怒り心頭だよ、私は。（2番組は）全く違いますから！ 『MORI MORI』もうすごい嫌だった。見てショック受けたもん。え！？これ！？後番組って」などと続けた。