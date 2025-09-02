ド軍追うパドレスに“衝撃”「回復にはおそらく6〜9か月」防御率1点台の救援エースが今季絶望の見通し

マウンドに倒れ込んだアダム。今季絶望の見通しとなった(C)Getty Images

ドジャースを追いかけるパドレスに衝撃が走った。リリーフ右腕のジェーソン・アダムが現地時間9月1日、本拠地でのオリオールズ戦に登板し、左脚を痛めて緊急降板した。

【動画】衝撃！パドレスのアダムがマウンドに倒れ込み苦悶の表情

6回途中から登板したアダムは、7回のマウンドに上がり、一死一塁からガナー・ヘンダーソンの遊撃への打球に反応。その際に脚を痛めたようで苦悶の表情を浮かべ、その場に倒れ込んだ。

『MLB公式サイト』は「トレーナーが様子を見に駆けつけた後、アダムはチームメイトに助け起こされ、カートでフィールドから運び出された。パドレスのマイク・シルト監督は試合後、アダムが大腿四頭筋腱断裂を負ったと発表した」と伝えている。

アダムはMRI検査を受ける予定だが、本人は「回復にはおそらく6〜9か月を要する見込みで、春までに復帰できることを期待している」と述べたようで、今季絶望になる見通しだ。