あるぞ首位打者 巨人・泉口友汰のブレイクはドラフトに新たなトレンドを生み出すか
泉口の台頭は社会人野球に好影響を与えそうだ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
開幕前、ここまでのブレイクを予見した人はどれほどいたことでしょうか。
巨人の2年目内野手・泉口友汰です。ルーキーイヤーの昨季は66試合に出場し、打率.201の成績でした。同じショートを守る門脇誠のバックアップとして「守備の人」のイメージでしたが今季、バットが開花。9月1日現在、110試合に出場し、「投高打低」のセ・リーグで打率.293、5本塁打、29打点と活躍し、首位打者をうかがうまでに成長を遂げているのです。
【動画】流し打ちも鮮やか！勝負強さが際だつ、泉口の打撃シーン
スポーツ紙のデスクは言います。
「泉口は大阪桐蔭高校、青山学院大、NTT西日本とアマチュア球界のエリートコースを歩んできた好選手でしたが、『社会人で長くプレーして、ゆくゆくはアマチュアの指導者になるタイプかな』と見られてきました。だから2023年秋のドラフトで巨人が4位で指名したときには『泉口がプロか！』と、社会人野球界隈は盛り上がったものでした」
力強さを増した打撃に加え、前述のデスクは選球眼の良さもブレイクの要因だと言います。
「今季ここまで、泉口はチームトップの40四球を選んでいます。しっかりとボールを見極め、出塁への強い意識がうかがえます。出塁率.3568はリーグ3位ですから、このあたりも首脳陣から信頼されるポイントの一つでしょう」
そして泉口のブレイクは、今秋のドラフト会議に新たなトレンドをもたらすかもしれないと、予測するのです。
「現在、東京ドームでは社会人野球の頂点を競う都市対抗野球大会が行われています。実は泉口のような『巧い選手』は企業チームに結構いるんです。現在、ドラフト報道は人気コンテンツとして一年中、スポーツメディアを席巻していますが、そのほとんどが高校生や大学生の情報です。というのも、社会人野球の記事はPVがなかなか伸びないので、数字が求められるこのご時世、スポーツメディアは高校生候補や大学生候補を優先的に追う傾向がある。そんな中でかつての泉口のような選手に対しては、事前報道は少ない中、水面下で調査を進めてドラフト中位で獲得できれば、プロ球団としては確実に戦力アップへとつながることでしょう」
今年のドラフト会議では、社会人野球のどんな「巧い選手」がプロへのチケットを獲得するのでしょうか。今から目が離せません。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］