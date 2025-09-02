25億円男には“我慢の限界”　キム・ヘソンがILから復帰で「左翼手で出場機会を得る可能性がある」ド軍メディア

キム・ヘソンがILから復帰でコンフォートはどうなるか(C)Getty Images

MLBは現地時間9月1日、ロースターが26人から28人に拡大。ドジャースはリリーフ右腕のマイケル・コペック、内野手のキム・ヘソンがともに負傷者リスト（IL）から復帰し、出場選手登録したことを発表している。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は2人の復帰について「すぐにチームに力を与えてくれるだろう」と伝えた。

また、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「リリーフ投手はハイレバレッジな状況で常に頼りにされる存在であることを示す必要がある。コペックが万全の状態に戻れば、ドジャースのリリーフ陣にとってまさにその一人となるだろう」と期待を寄せた。

さらに、キム・ヘソンについては「ドジャースが彼をどこで起用するかは謎のままだが、外野の大きな穴を埋めるために、左翼手で出場機会を得る可能性がある」と伝えている。