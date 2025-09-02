25億円男には“我慢の限界” キム・ヘソンがILから復帰で「左翼手で出場機会を得る可能性がある」ド軍メディア
キム・ヘソンがILから復帰でコンフォートはどうなるか(C)Getty Images
MLBは現地時間9月1日、ロースターが26人から28人に拡大。ドジャースはリリーフ右腕のマイケル・コペック、内野手のキム・ヘソンがともに負傷者リスト（IL）から復帰し、出場選手登録したことを発表している。
【動画】米記者も歓喜！コンフォートが2点適時打を放つシーン
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は2人の復帰について「すぐにチームに力を与えてくれるだろう」と伝えた。
また、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「リリーフ投手はハイレバレッジな状況で常に頼りにされる存在であることを示す必要がある。コペックが万全の状態に戻れば、ドジャースのリリーフ陣にとってまさにその一人となるだろう」と期待を寄せた。
さらに、キム・ヘソンについては「ドジャースが彼をどこで起用するかは謎のままだが、外野の大きな穴を埋めるために、左翼手で出場機会を得る可能性がある」と伝えている。
もしそうなれば、1年1700万ドル（約25億円）の契約で加入したマイケル・コンフォートの立場は危うくなる。コンフォートはここまで119試合で打率.190、10本塁打、29打点、OPS.628と低迷している。
同メディアは、別の記事で「コンフォートはかなり長い間不振が続いているが、直近25試合での打率.167は、ロバーツ監督にとってついに我慢の限界に達した可能性がある」と記し、今後、ロバーツ監督がコンフォートの起用に対してどんな判断を下すのか注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。