Ä»¼è¸©¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃæ½ý¤Ë²áÎÁÅ¬ÍÑ¤Ø¡¡¿Í¸¢¾òÎã¤Î²þÀµ¤ò¸¡Æ¤
¡¡¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Çº¹ÊÌÅª¤ÊÅê¹Æ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÊ¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤Ï2Æü¡¢¸©¿Í¸¢¾òÎã¤Î²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÈðëîÃæ½ý¤äº¹ÊÌ¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Åê¹Æ¤Ëºï½üÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢±þ¤¸¤Ê¤¤Åê¹Æ¼Ô¤Ë²áÎÁ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¾òÊ¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡£Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Î²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤Î¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¾òÎã¡×¡£É½¸½¤Î¼«Í³¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æº¹ÊÌ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Åê¹Æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉôÍîº¹ÊÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸©¤¬¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Ëºï½üÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾òÎã¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£