サントリーホールディングスは２日、会見を開き、新浪剛史代表取締役会長の辞任を発表した。

会見冒頭、鳥井信宏社長は「昨夜、弊社代表取締役会長 新浪剛史が辞任した。本件において皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」と頭を下げた。

鳥井社長は続けて「当社は8月22日、当社代表取締役会長 新浪剛史から『警察による捜査が行われた』との報告を受けた。当社は、ガバナンス上極めて深刻な事案であると認識し、直ちに新浪氏に対し外部弁護士によるヒアリングを実施した。その結果、新浪氏からは、新浪氏が“適法”であるとの認識のもとに購入したサプリメントに関して捜査が実施されたの説明があった。現在、警察当局による捜査中であるとの認識をしている」と述べた。

サントリーの経営全体への影響について聞かれると鳥井社長は「まずは消費者の皆様からいろいろとご指摘いただくでしょうし、業績にも影響はある可能性もあると思っているが、全社一丸となって信頼回復に取り組んでいく」と答えた。

後任については「サントリーホールディングスは、昨日までは代表取締役会長・佐治信忠、代表取締役会長・新浪剛史という2人の会長体制だったが、当面は佐治が会長1人という感じで考えている」と説明した。

会見の場が一際緊張したのは記者が以下のように「サプリメント名」について聞いたときだった。

「辞任の理由を記した書類の最後に『同氏が購入したサプリメントは当社グループの商品ではありません』と明言されている。皆さんは新浪氏からサプリメント名を聞かれていると思うが、なぜ今回の会見で公表しないのか？ 仮に公表できないとしても、フェイクニュースや噂が一人歩きしてしまう。例えば何の効果があるサプリメントなのかはせめて教えてほしい」

これに対し山田賢治副社長は「実際に新浪から2回にわたってヒアリングを実施した。その中で、新浪からそのサプリメントについての知り得る情報等もちろんあった。それに関しては、申し訳ないが、捜査の最中なので控えさせていただきたい。大変申し訳ないが、サントリーの代表取締役会長の辞任という会見でのサプリメントということは、もし万が一、間違って弊社の製品のサプリメントと思われる方もいらっしゃるということを憂慮して、事実としてそうではないという旨を書き添えさせていただいた」と答えた。

だが記者はさらに「逆に言うと、サントリーではない他のメーカーのサプリメントに疑いをかけられる可能性は考えなかったか？」と追及。

山田副社長は「申し訳ありません。それに関しましては、我々として、そのサプリメントが誰もが知るようなサプリメントではなかったため、そういう配慮については考慮の外になっている」と述べた。

