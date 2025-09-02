オープン3時間前から並ぶファンも!?SUPER JUNIOR、“デビュー20周年”記念ポップストアに1万2000人が来場

SUPER JUNIORのデビュー20周年を記念したポップアップストアが大盛況を収めた。

【画像】ヒチョル、SJメンバーを告訴？

SUPER JUNIORのデビュー20周年記念ポップアップストア「GRAND OPENING！SJ MARKET」は、8月15日〜31日までソウル・アイアンビルで開催され、17日間で約1万2000人が訪れた。

「スーパーマーケット」をテーマにした会場は、CS（イトゥク）、ヘルス＆ビューティー（ヒチョル）、乳製品（イェソン）、精肉（シンドン）、フード＆グロサリー（ウニョク）、ベーカリー（ドンヘ）、マネージャー（シウォン）、トイ（リョウク）、青果（キュヒョン）など、メンバーごとに担当セクションが設けられていた。また、各所には“店員”に扮したメンバーのビジュアルが配置され、来場者の没入感を高めた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

ポップアップストアを訪れた多国籍のファンたちは、オープンの2〜3時間前から50メートルにも及ぶ長い待機列を作った。入場後は買い物カゴを手にロールプレイングを楽しみ、フォトゾーンで撮影したり、スタンプミッションに挑戦したり、メッセージウォールにSUPER JUNIORへの応援メッセージを残すなど、それぞれのスタイルで楽しい時間を過ごした。

さらに公式グッズゾーンをはじめ、カプセルガチャ、4カットフォト撮影、ネームステッカー制作など、館内の各エリアが多くの来場者で賑わった。すべての体験を終えた出口前では、ファン同士が感想を共有し合う光景も広がり、熱気に包まれた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

なおSUPER JUNIORは現在、デビュー20周年記念ツアー「SUPER SHOW 10」を開催中で、9月5日・6日には香港・アジアワールドエキスポで公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）