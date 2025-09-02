ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤ò¸å²¡¤· 2026Ç¯4·î¤Ë¡Ø³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡Ù¤ò¹âÃÎ»Ô¤ËÀßÃÖ¤Ø¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ»Ô¤Î·¬Ì¾»ÔÄ¹¤Ï9·î2Æü¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤ò2026Ç¯4·î¤Ë¹âÃÎ»Ô¤ËÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î·¬Ì¾»ÔÄ¹¤Ï2Æü¡¢9·îµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½»»µÄ°Æ¤ä¾òÎãµÄ°Æ¤Ê¤É68·ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û1²¯9400Ëü±ß¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ÇÀßÃÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤ò2026Ç¯4·î¤Ë¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÎÄ¬¹¾Ãæ¤ÎÊ¬¶µ¼¼¤È¤·¤ÆÄ¬¹¾¿Þ½ñ´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÈñÌó845Ëü¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤ì¤¾¤ì°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¿Í°ì¿Í°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Êµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¤Ëº£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çº£²ó³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÂÐºö¤È¤·¤ÆÅì¾ÃËÉ½ð»°Î¤½ÐÄ¥½ê¤Î°ÜÅ¾¤Ë¸þ¤±¤¿ÈñÍÑ7471Ëü±ß¤Ê¤É¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ»Ô¤Î9·îµÄ²ñ¤Ï9·î9Æü¤Ë³«²ñ¤·¤Þ¤¹¡£