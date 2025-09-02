美人インフルエンサーMumeixxx、すっぴん披露「レベチ」「どっちも可愛い」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/09/02】SNSの総フォロワー数680万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が1日、自身のInstagramを更新。すっぴんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー、ファン衝撃のすっぴん姿
Mumexxxは「すっぴんだとすぐ顔赤くなっちゃうからメイクで隠してるところある」とすっぴんを披露。1本の動画が載せられており、すっぴんの後、メイクをした姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「レベチ」「どっちも可愛い」「美しい」「顔赤くなっちゃてるのも可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
