大雨により、河川の氾濫や土砂災害の危険が高まっているなどとして、県中央地区の自治体を中心に避難情報が出されています。



五城目町、仙北市、秋田市の一部地域には警戒レベル5の緊急安全確保が出されています。



秋田市は、新城川の氾濫により、下新城地区の1,534世帯3,045人、上新城地区の362世帯680人、飯島地区の443世帯872人の、あわせて2,339世帯4,597人を対象に緊急安全確保を出しています。





五城目町は、内川地区と富津内地区で河川が氾濫したとして緊急安全確保を出しています。対象は内川地区の164世帯335人と富津内地区の173世帯406人の、あわせて337世帯741人です。仙北市は、桧木内川が氾濫する危険があるとして西木町上桧木内地区の185世帯378人に緊急安全確保を出していますこのほか県内では秋田市、仙北市、北秋田市、能代市、五城目町、三種町、八郎潟町、上小阿仁村の一部地域に警戒レベル4の避難指示が出されています。また、警戒レベル3の高齢者等避難が大館市、鹿角市、潟上市、男鹿市、の一部地域にに出されています。それぞれの自治体では対象地域に避難所を開設しています。