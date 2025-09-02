ナイナイ矢部の妻・青木裕子、息子2人の姿公開 奄美大島でBBQ楽しむ
【モデルプレス＝2025/09/02】フリーアナウンサーの青木裕子が2日、自身のInstagramを更新。夏休みの奄美大島旅行中の息子2人の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ナイナイ矢部の妻、BBQ楽しむ息子2人公開
8月23日から奄美大島旅行の思い出投稿をしている青木は、「夏休みの思い出4 奄美大島もう少し」と家族旅行を振り返った写真を多数公開。豪華な食材が並ぶテラスでのバーベキューを楽しむ息子2人が写った写真については、「BBQ好き 夏休み中にできてよかったね」と家族の時間を満喫した様子を報告している。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族旅行」「BBQ美味しそう」「息子さん大きくなった」「微笑ましい」「羨ましい夏休み」「家族の時間大切」といった声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ナイナイ矢部の妻、BBQ楽しむ息子2人公開
◆青木裕子、家族でBBQ楽しむ
8月23日から奄美大島旅行の思い出投稿をしている青木は、「夏休みの思い出4 奄美大島もう少し」と家族旅行を振り返った写真を多数公開。豪華な食材が並ぶテラスでのバーベキューを楽しむ息子2人が写った写真については、「BBQ好き 夏休み中にできてよかったね」と家族の時間を満喫した様子を報告している。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族旅行」「BBQ美味しそう」「息子さん大きくなった」「微笑ましい」「羨ましい夏休み」「家族の時間大切」といった声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】