自民党は、参議院選挙の総括を取りまとめるため、全ての党所属議員を対象とした両院議員総会を開いています。中継です。

渡邊翔記者「総会はまもなく開始から2時間半になります。注目される森山幹事長の進退ですが、出席した複数の議員によると、現時点でまだ言及はないということです」

その森山幹事長は総会の冒頭、「今必要なのは党の一致結束だ」と党内融和を強く呼びかけました。

一方、石破首相は総会の冒頭、自身の責任と進退について、これまでより踏み込みました。

石破首相「地位に恋々とするものでは全くございません。しがみつくつもりも全くございません。自由民主党として道筋を示す、皆様とともにそれを果たし、しかるべき時にきちんとした決断をする、ということが私が果たすべき責務である」

実は、2日に取りまとめられた参院選の総括報告書では、石破首相個人の責任に踏み込む記述はありませんでした。

そこで石破首相としては、冒頭発言で進退に踏み込むことで、党内の臨時総裁選を求める動きを沈静化させたい狙いがあったとみられます。

この「しかるべき時に決断する」との発言について、出席したある議員は「辞めるような文脈だった」と受け止めましたが、別の議員は「言葉だけで、いつも通り今後の情勢をみて判断するのだろう」と冷めた見方をしています。

――きょうの総会が、臨時の総裁選が行われるかどうかの動きにどんな影響を与えそうですか？

中堅若手を中心に広がりつつある「総裁選を行うべき」という声を抑え込めるかは見通せません。実際、総裁選を求めるある議員は、石破首相の発言をうけても「考えは変わらない」と明言しました。総裁選を求める議員の多数派工作も今後、本格化する見通しです。