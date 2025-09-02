長岡市で9月1日午後、市内の事業所で50代の男性が意識不明となっているのが見つかり、搬送されましたが、その後、熱中症により死亡が確認されました。



県によりますと男性は1日の午後2時ころ、居合わせた人によって発見され午後2時40分頃、救急搬送されました。男性が屋内にいたのか、屋外にいたのかは分かっていませんが、搬送時には意識不明の状態だったということです。



県内でことし熱中症や熱中症疑いによる死亡が確認されたのは、これで8人となり、これまでの最多だった2023年の7人を上回り、過去最多ということです。





1日の県内には「熱中症警戒アラート」が発表されていました。命を守る対策をして過ごすよう県が注意を呼びかけています。・エアコンなどを活用し、こまめな換気を・のどが渇いてなくてもこまめに水分補給・涼しい服装、日傘や帽子の活用・熱中症警戒アラートが発表時は、外出を避ける＜熱中症が疑われたとき＞・涼しい環境へ避難・衣服を脱ぎ体を冷やす・冷たい水やスポーツドリンクなどを摂取・自力で水分を摂れないときは無理せず救急車を呼ぶ高齢者は暑さや、のどの渇きを感じにくいことから、家族や周囲にいる人は声かけや見守りをしてください。