ABEMA「ラブキャッチャージャパン2」“論破王”起業家・為国辰弥ほか参加メンバー10人決定
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン』の新シリーズ『ラブキャッチャージャパン2』が、9月16日夜9時より放送。このたび、参加メンバー10人が発表された。
このたび、“愛”と“金”を巡る究極の選択に挑む、美男美女10人を発表。女性メンバーは、タレントの谷口彩菜、立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガールとしても活動していたレースアンバサダーの長谷川麗、会社員のホルトえみり、アイドルグループの元メンバーで、TikTokで50万人以上のフォロワーを抱える※インフルエンサーの新木さくら、女優でありバレエ講師としても活動する岡田サリオの5人。
男性メンバーは、登録者数40万人超※を誇り「【雨来ズ。】雨ニモマケズ、ダーウィンは来ズ。」のメンバーとして人気を集めるYouTuberの萬伊吹、俳優の清水海李、俳優の飛見龍哉、起業リアリティーショーに多数出演し、その発言がSNSを中心に話題となる起業家の為国辰弥、経営者の小泉政男の5人である。彼らが選択したのは、“真実の愛”を求める「ラブキャッチャー」なのか、それとも賞金を狙う「マネーキャッチャー」なのか。揺れ動く恋模様と葛藤を通じて、人間の本性があらわになる、究極の恋愛リアリティーショーとなっている（※SNSフォロワー数・登録者数は2025年9月2日時点のもの）。
また、9月2日正午より、『ラブキャッチャージャパン2』をより楽しめる事前番組として『恋リアなのに！？愛と疑念が渦巻くラブキャッチャージャパン2』を配信。参加者たちの後日インタビューに加え、参加者を知る知人が登場。知り合いだからこそ語ることのできるエピソードや人柄が紹介され、参加者たちの素顔に迫る。
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』を日本版にリメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、様々なヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作している。本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。（modelpress編集部）
◆「ラブキャッチャージャパン2」参加メンバー決定
◆「ラブキャッチャージャパン2」
