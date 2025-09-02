９月１日、札幌市手稲区のリサイクルショップで発生した強盗致傷事件で、逃走を続けている３人組が使用したとみられる車が、南区の駐車場で見つかっていたことが新たにわかりました。



警察は引き続き３人の行方を追っています。



日が暮れているのにヘッドライトを消して走行し、左折して止まった車。



ここはリサイクルショップの駐車場です。



店内に入っていく人影も。



そのおよそ９分後。



（通報）「非常ボタンが押された。男性から強盗ですと言われたので１１０番した」





現場のショーケースは、何かで壊されたかのように割られていました。１日午後６時４０分ごろ、札幌市手稲区新発寒５条７丁目のブランド品を扱うリサイクルショップで、５１歳の男性従業員が３人組に顔などを殴られ、店内にあった現金を奪われました。男性は顔を打撲するけがをしました。警備会社から警察に通報が入ったのとほぼ同じころ、駐車場から車が走り去り、パトカーや救急車が到着したのはそのわずか数分後のことでした。（向山記者）「事件現場となったのは、非常に交通量の多い幹線道路から１本入った、住宅街の一画です」現場のすぐそばには交番も。防犯カメラの映像では、車は店の北西から現れ、犯行後、同じ方向に走り去っていきました。幹線道路や交番を避けたのでしょうか。３人組はいまだ逃走を続けていますが、犯行に使われたとみられる車が札幌市南区の駐車場で見つかっていたことが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は店の被害の確認を進めるとともに、逃げた３人の行方を追っています。