¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÌî¿¿µª¡Ê55¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤«¤é¥à¥¥à¥·¯¤ËÊÑ¿È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊ¿À®À¸¤Þ¤ìÃË»Ò¤Èº£²Æ¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡£µÏ¿¡¢µÏ¿¡£¤´µ¡·ù¤Ê¤«¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¡Ê20¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÆó½½ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿À®À¸¤Þ¤ìÃË»Ò¤ÏÉô³èÆ°¤Î°ì´Ó¤Ç¶Ú¥È¥ì¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢°ÊÁ°¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï²¿½è¡¢¡¢¡¢´°Á´¤ËÀÄÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ©»Ò¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¿åÌî¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¡¢Â©»Ò¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¡£Â©»Ò¤Ï¿ÈÄ¹162¥»¥ó¥Á¤Î¿åÌî¤ÎÇØ¤òÂç¤¤¯ÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿¿µª¤µ¤ó¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤ªÊìÍÍ¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÈþ¤·¤¯ÀäÂÐ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢±×¡¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¢ö¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
