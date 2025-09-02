クロちゃん、秋元康氏へ戦線布告？アイドル論を熱弁「見せかけだけでは絶対無理」
アイドルグループ・WHITE SCORPION、お笑い芸人のクロちゃん（安田大サーカス）が2日、都内で行われたスカパー!『WHITE SCORPIONのSCORPIM』囲み取材に登場した。
【写真】個性豊か！WHITE SCORPIONメンバーのソロショット
2023年10月に結成されたWHITE SCORPIONは、応募総数約1万人から選出された11人グループで、総合プロデューサーは秋元康氏が務める。本番組では、WHITE SCORPIONがトップアイドルへの階段を駆け上るため、先輩アイドルからさまざまなことを学んでいく。クロちゃんは同番組の11月25日深夜0時30分からの放送回にゲスト出演する。
取材会には、ACE、ACO、ALLY、AOI、CHOCO、COCO、HANNA、MOMO、NATSU、NAVI、NICOの11人全員のほか、クロちゃんも参加。秋元氏が総合プロデューサーを務める同グループだが、クロちゃんは「もしもプロデューサーになったら革命を起こす」と宣言。番組内でその内容を語ったそうだが「始めはめちゃくちゃ喜んでくれていたんですけど、途中から嫌そうにしてて、この人じゃなくて良かったって顔をされました」と笑わせた。
記者から「秋元康先生への戦線布告ですか？」と問われると、「いやいや…（笑）」と苦笑いしつつ「やっぱり大事なのは、メンバーの心がコーティングされているのはよくない。余裕がない状況で心を裸にして、“悔しい”とか“楽しい”とか“うれしい”とか喜怒哀楽が全部出ないと、ファンはついてこないと思うんですよね。いっぱいアイドルがいる中で選んでもらうためには、見せかけだけでは絶対無理だから、そこは、俺ははがして見せたいと思いますね」と自身のアイドル論を熱く語った。
実際にクロちゃんはアイドルグループ・豆柴の大群のプロデューサーも務めているが「ただのプロデューサーじゃなくて、僕は出演者としてもやっているからそのノウハウも使わないともったいない。お笑い芸人としてのノウハウを使って新しいことができればと思っている。今までのアイドル業界にないことをやっていきたいと思うけど、ガッシャーンって崩し過ぎてもよくないから、どれだけルールの中の奥行きを使ってできるかが勝負だと思う」とプロデューサーとしての一面を見せた。
【写真】個性豊か！WHITE SCORPIONメンバーのソロショット
2023年10月に結成されたWHITE SCORPIONは、応募総数約1万人から選出された11人グループで、総合プロデューサーは秋元康氏が務める。本番組では、WHITE SCORPIONがトップアイドルへの階段を駆け上るため、先輩アイドルからさまざまなことを学んでいく。クロちゃんは同番組の11月25日深夜0時30分からの放送回にゲスト出演する。
記者から「秋元康先生への戦線布告ですか？」と問われると、「いやいや…（笑）」と苦笑いしつつ「やっぱり大事なのは、メンバーの心がコーティングされているのはよくない。余裕がない状況で心を裸にして、“悔しい”とか“楽しい”とか“うれしい”とか喜怒哀楽が全部出ないと、ファンはついてこないと思うんですよね。いっぱいアイドルがいる中で選んでもらうためには、見せかけだけでは絶対無理だから、そこは、俺ははがして見せたいと思いますね」と自身のアイドル論を熱く語った。
実際にクロちゃんはアイドルグループ・豆柴の大群のプロデューサーも務めているが「ただのプロデューサーじゃなくて、僕は出演者としてもやっているからそのノウハウも使わないともったいない。お笑い芸人としてのノウハウを使って新しいことができればと思っている。今までのアイドル業界にないことをやっていきたいと思うけど、ガッシャーンって崩し過ぎてもよくないから、どれだけルールの中の奥行きを使ってできるかが勝負だと思う」とプロデューサーとしての一面を見せた。