織田裕二、「振り返ればから30数年！」“盟友”石黒賢と2ショット ファン歓喜「司馬先生と石川先生や」「30年後とは思えない」「最強のツーショット」
俳優の石黒賢（59）が1日、自身のインスタグラムを更新。8月31日に放送されたMBS／TBS『日曜日の初耳学』で織田裕二（57）と共演した際の2ショット写真を公開した。
【写真】「司馬先生と石川先生や」笑顔の2ショットを公開した織田裕二＆石黒賢
石黒と織田は、1993年放送の大ヒットドラマ『振り返れば奴がいる』（フジテレビ）でライバル役として対照的な医師役を演じて話題を呼び、その後もたびたびドラマで共演している“盟友”同士。投稿では、「振り返ればから30数年！久しぶりの再会でした 楽しい時間を過ごすことが出来ました お互い元気で何より」とつづり、番組に出演した衣装で笑顔の2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「変わらずカッコいい最強のツーショット」「お二人揃って、素敵に年を重ねていらっしゃいますね」「30年後とは思えない」「胸熱のツーショット出演でした!!カッコ良かったです」「司馬先生と石川先生や ビデオ録画して観てました〜」「めっちゃ大好きなドラマです 熱すぎます」などのコメントが寄せられている。
