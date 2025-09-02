警察庁は9月2日、2025年のSNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況などを公表した。2025年1月から7月末までの累計で、SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数が6686件、被害額が743.1億円に上ることが明らかになった。

今回公表された数値は2025年1月〜7月の累計値であり、前回公表値（2024年1月〜7月の累計）と比較すると、認知件数は661件増、被害額は38.6億円減となっている。

特にロマンス詐欺の増加が著しく、認知件数は2927件（前年同期比+1029件、+54.2%）、被害額は278.5億円（同+77.0億円、+38.2%）と大幅に増加した。検挙件数も240件（前年同期比+152件）、検挙人員は129人（同+83人）といずれも大幅に増加している。

●LINEが連絡手段の9割占める、Instagramが入り口に

詐欺の手口を見ると、被害者との連絡手段としてLINEが圧倒的多数を占めている。SNS型投資詐欺では3389件（90.2%）、SNS型ロマンス詐欺では2721件（93.0%）がLINEを使用していた。

一方、詐欺の入り口となる「当初接触ツール」では、SNS型投資詐欺でInstagramが753件（20.0%）で最多となった。続いてLINE 537件（14.3%）、Facebook 407件（10.8%）の順だった。

SNS型ロマンス詐欺では、マッチングアプリが937件（32.0%）で最も多く、Instagram 691件（23.6%）、Facebook 555件（19.0%）が続いた。

●ロマンス詐欺の被害が大幅増加

詐欺の種類別に見ると、SNS型投資詐欺は認知件数3759件（2024年同期比-368件）、被害額464.6億円（同-115.6億円）となり、件数・被害額ともに前年同期より減少した。一方、SNS型ロマンス詐欺は認知件数2927件（同+1029件）、被害額278.5億円（同+77.0億円）と大幅に増加している。

主な被害金交付形態は振込型が2760件（73.4%）で最多、暗号資産送信型が894件（23.8%）だった。

●ダイレクトメッセージが主要な接触手段

詐欺犯の接触方法では、ダイレクトメッセージ（DM）が主流となっている。SNS型投資詐欺では1704件（45.3%）、SNS型ロマンス詐欺では2685件（91.7%）がDMによる接触だった。

SNS型投資詐欺のDMでは、Instagram 432件（25.4%）、Facebook 288件（16.9%）、LINE 276件（16.2%）の順で多かった。ロマンス詐欺では、マッチングアプリ867件（32.3%）、Instagram 670件（25.0%）、Facebook 525件（19.6%）となっている。

被害金の振込手段として、インターネットバンキング（IB）を利用した振込が半数以上を締め、2751件（61.4%）がIB経由の振込だった。