今夏は豊作！“深夜ドラマ”おすすめ3選。“四角関係”のラブコメも最高だけど、30分があっという間の新感覚の“刑事ドラマ”も最高
夏クールのドラマが盛り上がりを見せています。年間100本以上の日本ドラマをチェックするアラフォー筆者。この夏、地上波の深夜帯（夜11時以降放送）に放送されている“深夜ドラマ”の中から、おすすめの3選をご紹介します。
深夜ドラマの定番といえば不倫・恋愛・ドロドロ系ですが、この夏も『奪い愛、真夏』や『完全不倫-隠す美学、暴く覚悟-』など、個性的な作品が目白押し。中でも、おすすめなのが爽やかなラブコメで楽しませてくれる『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（通称『北くんシェア』）です。
◆北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。
『北くんシェア』（火曜夜11時〜／フジテレビ系・カンテレ制作／原作：榊こつぶ氏による同名漫画）は、老若男女問わず万人の心を虜にしてしまう謎の美少年・北くん（岩瀬洋志）に恋をした3人の男女が、北くんとともに4人で共同生活を送る物語です。
放送開始前は、「ひとりを3人でシェア」という設定は奇をてらい過ぎていて楽しめないのでは？と思っていましたが、なんのその。すべての価値観を天使の笑顔で受け入れてくれる北くんは、演じている岩瀬の魅力が爆発！
状況的には主体性のない3股男なのですが、“the・天使”の愛らしさと共感力の高さで、その設定も納得させられてしまいます。彼をシェアする3人（本田翼・志田未来・増子敦貴）も、3者3様にキャラが確立されていて魅力的。4人を見守る警察官のおいでやす小田も、ちょっとクセになります。
あまり想定し得ない設定だからこそ、ポップで可愛い4人の掛け合いは永遠に観ていられそう！これまで、それぞれの過去や抱えている不安も描かれ、関係性にも変化が訪れてきました。怪文書で4人を中傷していた犯人の正体や、彼らが共同生活をどうするのか、最後まで見逃せそうにありません。
◆40までにしたい10のこと
もうひとつ恋愛もので抜きんでているのが『40までにしたい10のこと』（金曜夜12時12分〜／テレビ東京系／原作：マミタ氏による同名漫画）。
10年以上恋人なしで恋を諦めているアラフォー上司・十条雀（風間俊介）と、見た目はクールだけど秘めた恋心を持つアラサー部下・田中慶司（庄司浩平）の恋模様を描いた作品です。雀の「40歳までにしたいことリスト」を慶司に見られたことをきっかけに、ふたり一緒にリストを叶えながら、ゆっくりと関係性を深めていきます。
本作はとにかく、このふたりのキャラが尊い！職場では仕事のできる面倒見の良い上司でありながら、プライベートではぬいぐるみや可愛らしいものが好きで繊細というギャップがたまらない雀。主演でも脇役でも幅広い役柄を演じられるカメレオン俳優・風間俊介が、今回も100点の演技でチャーミングに魅せています。
一方、雀に想いを寄せる慶司を演じているのは、150名以上からオーディションで選ばれた若手俳優・庄司浩平です。クールながらも雀を想う一途な気持ちや葛藤を丁寧に表現しています。ブレイクの予感！年の差や社内恋愛などに悩みながらもお互いを想う、ふたりの恋の行方を最後まで見守りたいです。
◆FOGDOG
平祐奈×丸山隆平（SUPER EIGHT）のダブル主演『FOGDOG（フォグドッグ）』（月曜夜1時29分〜／読売テレビ系）は、新感覚の刑事ドラマでクセになる作品です。読売テレビ×BABEL LABELがタッグを組んだオリジナルドラマ。
人の顔が識別できない症状「相貌失認（そうぼうしつにん）」を抱える一方、抜群の記憶力を持つ警察官・狗飼錐（いぬかい・きり／平祐奈）。検挙率はナンバー1なのに暴力沙汰で捜査一課を追われ、「未解決事案総合対策管理室（通称：みかん部屋）」に異動してきた刑事・猿渡響（丸山隆平）がタッグを組み、不可解な事件を解決していきます。
