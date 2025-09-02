サントリーホールディングスは先ほど、緊急の記者会見を開き、新浪会長が警察の捜査を受けていることを明らかにした上で、新浪氏が取締役会長を辞任したと発表しました。

サントリーの東京オフィスで、鳥井社長らによる会見が行われており、新浪会長が辞任したことを明らかにしましたが、新浪氏本人は会見の場には現れませんでした。

サントリーホールディングス 鳥井信宏社長

「弊社代表取締役会長・新浪剛史が辞任いたしました。本件においてみなさまにご心配とご迷惑をおかけすることを、心よりおわび申し上げます」「残された経営陣一丸となって、お客さまの信頼回復に努めてまいりたいと思っています」「二人三脚でやると言っていたのに、大変残念です」

サントリーホールディングスによりますと、先月22日に、新浪氏から適法であるとの認識の下に購入したとされるサプリメントに関して、警察から捜査を受けたという報告があったということです。

その上で、新浪氏を除く全取締役と監査役による議論が行われ、サントリー側は新浪氏に辞任を求めたとしました。それを受けて、新浪氏から一身上の理由として辞任届が提出され、1日付で辞任に至ったということです。

サントリーは、「グループのトップマネジメントとして、法令に抵触しないことは当然であり、サプリメントの購入にあたっては、しかるべき注意を払うことが不可欠の資質と考える」とした上で、「新浪氏の行為は会長という要職に堪えないと判断した」と厳しく指摘しました。

サントリーによりますと、新浪氏は「会長の仕事を続けられなくなったことは残念に思っている」とコメントしているということです。

日本の経済界のトップの1人といえる新浪氏の突然の辞任は、政財界に大きな影響を与えそうです。