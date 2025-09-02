テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が８月３０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫ ＴＶ」を更新した。

この日は、女優でグラビアアイドル・風吹ケイを招き、ガチファンと公言し続けている芸人・青木マッチョとのデート企画を公開した。

風吹とマッチョは、以前にも同チャンネルで共演。４月に公開された「風吹ケイが憧れの青木マッチョとトレーニングして、少しでもエロい気持ちが出たら即電流！」では、風吹の感情が爆裂した。「付き合いたいです」とマッチョにガチ告白したり、ライバルキャラの登場に嫉妬して号泣したりと本音をさく裂させまくる展開に。思いのほか、風吹のピュアで一途な思いがダダ漏れとなった動画は大反響となった。

この日は、前回動画でガチ号泣させてしまった風吹に対して謝罪の思いも込めた念願のデート企画を進行した。マッチョの隣で照れまくる風吹の表情に視聴者は一喜一憂。ラストに究極の選択を突き付けられた風吹は「ヒドすぎる…。つらすぎるじゃん、こんなの…」と座り込んだまま、またしても大粒の涙を流した。

極上の恋愛映画のような展開に視聴者にも、もらい泣きが続出した。「普通に泣いた」「毎回泣く」「泣いてしまった」などの声が殺到。数々の爆笑動画を公開してきた同チャンネルのコメント欄が異例の状態となり、視聴回数は９月２日時点で２００万回を超えている。