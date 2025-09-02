¡ÖÊ¡»³²í¼£¡×¤¬¡È°¦¼Ö¡É¤Î¡ÖÀÖ¤¤¡È¥Û¥ó¥À¼Ö¡É¡×¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö60ºÐ¤Î´ÔÎñ¥¤¥ä¡¼¡×ÀÜ¶á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¨·è¤·¤¿¡Ö½Â¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
Ê¡»³²í¼£¤¬Áª¤ó¤À¥Û¥ó¥À¤Î¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤È¤Ï
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥É¡¼¥àLIVE¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª ¡ÖÊ¡»³²í¼£¡×¡ß¡ÖÀÖ¤¤¡È¥Û¥ó¥À¼Ö¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ü´ÖÃæ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ÏÌó40Ç¯Á°¤Î¥Û¥ó¥À¡Ö¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡×¤ò¹ØÆþ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡¢¥·¥Æ¥£¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À»Ñ¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÈÀÖ¤¤¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡É¤Ï¡¢9·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¡»³½êÍ¤Î¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡×»²²Ã¸¢¤¬ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¡£
¡¡18ºÐ¤Ç¾åµþ¸å¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ÆÏÂÀ¤ÈÉ¬Á³À¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ª¤ï¤ê¤ËÌëËèÃæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡ªÈó¾ï¤Ë¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¡ØÀÖ¤Î¥·¥Æ¥£¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ù¤òÈ¯¸«¡ª
¡¡Åö»þ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØÇò¤Î¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø60ºÐ¤Î´ÔÎñ¥¤¥ä¡¼¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¤¤¤¤¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íÀÖ¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¹ØÆþ¤òÂ¨·è¡ª¡×
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¤½¤Ð¤ËÍè¤Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Ê¡»³¤µ¤ó¤¬30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ï¡¢35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±é¤ÎËÜÈÖ±é½Ð¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë°ìÂæ¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤¬¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã¤ÎÀÖ¤¤¼Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¥³¥³¥í¤Î¤¢¤ë´ë²èÁÇÅ¨¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤¤´ë²è¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºë¶Ì¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Î³Æ¸ø±é¤´¤È¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç³Æ²ó35Ì¾¸ÂÄê¤Î»²²Ã¸¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ï¡¢1984Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤Î2¥É¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡£1981Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¡Ö¥·¥Æ¥£¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÖÌ¾¤Î¡Ö¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÍ³Íè¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿·Ú²÷¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Õ¤ò¤¿¤¿¤à¤È¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï´ÝÌÜÆóÅô¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬ºÎÍÑ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤É½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥É¡¼¥àLIVE¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥·¥Æ¥£ ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ë¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£