±ÉÍÜËþÅÀ¡ªºÌ¤ê¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¥È¥Þ¥È¡ß¤È¤ê¤à¤Í¤Î¤ª¤«¤º
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¡ª±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¡¦¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤«¤º
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤ËèÆü¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ÆÌîºÚ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¿§¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥³¥Ô¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ë¤Ï¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢ÈþÈ©¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Ìý¤È°ì½ï¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤È¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤ê¤à¤ÍÆù¤Èºî¤ë¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥«¥ê¥«¥ê¤É¤ê¤Î¥È¥Þ´Å¿Ý¤Î¤Ã¤±
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥È¥Þ¥È ¡ÄÂç2¸Ä(Ìó360g)
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù ¡ÄÂç1Ëç(Ìó400g)
¡¦¤·¤ç¤¦¤¬½Á ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¡¦¤ß¤ê¤ó¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦º½Åü¡¡
¡¦¿Ý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥È¥Þ¥È¤Ï8ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¤È¤êÆù¤ÏÈé¤ò½ü¤¡¢Âç¤¤á¤Î°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤¬½Á¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó³Æ¾®¤µ¤¸1¤È1/2¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤«¤é¤á¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤Ö¤·¤ÆÍ¾Ê¬¤ÊÊ´¤ò¤Ï¤¿¤Íî¤È¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸2¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[2]¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌó4Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌó2Ê¬¾Æ¤¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
4. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤µ¤Ã¤È¿¡¤¡¢[1]¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤êÆþ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÍÉ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éÌó£±Ê¬¾Æ¤¤Ä¤±¡¢¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³ÆÂç¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤ë¡£¼êÁá¤¯¤«¤é¤á¡¢[3]¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬416kcal¡¿±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´ÜÌî¶À»Ò)
¢£¥Á¥¥ó¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¢¥Ü¥°¥é¥¿¥ó
¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÇºà¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Æ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥È¥Þ¥È ¡Ä¾®2¸Ä(Ìó200g)
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù ¡Ä¾®1Ëç(Ìó200g)
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º ¡Ä40g
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à 8¸Ä
¡¦Çò¥ï¥¤¥ó(¤Þ¤¿¤Ï¼ò) ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¥½¡¼¥¹
¡¡ø¥¢¥Ü¥«¥É ¡Ä1¸Ä
¡¡ø¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥È¥Þ¥È¤Ï7¡Á8mm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï7¡Á8£í£í¸ü¤µ¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
2. ÂÑÇ®»®¤Ë¤È¤êÆù¤ò¹¤²Æþ¤ì¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤Õ¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
3. ¥¢¥Ü¥«¥É¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÄÙ¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
4. [2]¤Ï½Á¤±¤ò·Ú¤¯¤¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¿¥ó»®¤Ë¸ò¸ß¤ËÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢[3]¤ò¤«¤±¤ë¡£¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÌó10Ê¬¡¢É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
(1¿ÍÊ¬445kcal¡¿±öÊ¬2.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Ç®¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥È¥Þ¥ÈÎÁÍý£²ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ü¥°¥é¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥È¥Þ¥È¤ò¥¢¥Ü¥«¥É¥½¡¼¥¹¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¤É¤¦¤¾¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´ÜÌî¶À»Ò¡¢»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ÌÚÂ¼Âó
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/ÃæÅÄÌª´»