¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼êÁÈ¼ê½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¡¢¶õ¼ê²È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿¢ÁðÊâ¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿­à¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÅÜÅó¤Î8·î¤À¤Ã¤¿¡¡¾¯¤·Èè¤ì¤¿¤Í¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤¾¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢È¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¾Ð´é¤Ç¿©¤Ù¤ë­à¤â¤°¤â¤°­á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Æ¤â¥«¥ï¥¨¥¨¡×¡ÖÂç³èÌö¤Î8·î¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ý¡Ý¡×¡Ö¤ªÈ¤¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÊâ¤µ¤ó¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

(¿¢ÁðÊâ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷ayayumin0725¤è¤ê)

¡¡¿¢Áð¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¡£2024Ç¯9·î¤Ë°úÂàÈ¯É½¤È¤È¤â¤ËÊì¹»¡¦ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÇð¹â¤Î¶õ¼êÉô´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¸å¿Ê°éÀ®¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢­àÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷À­¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï­ála farfa¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


 