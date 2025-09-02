2024年夏に配信された『長男嫁が嫌いな理由』。姑・葉子の長男嫁に対するイジメっぷりは読者の批判の的に…！1年経っても「去年の夏大盛りあがりした伝説の作品じゃん！」「最後までねえ分かる？って言ってた人ね。1ミリも分かりません（笑）」と、読者に強烈な印象を残していました…！長男嫁に対する黒い感情が抑えられない葉子をプレイバック！

葉子のふたりの息子はそれぞれ結婚。次男嫁・舞は気が合いかわいがっているが、長男嫁・朋夏は自分と真反対で疎ましく感じていた。しかし実は朋夏を嫌う理由は、夫・満男との過去のトラブルが起因していることを、葉子は感じ取っていた…。

■なぜ？長男嫁と次男嫁を比べる義母葉子は次男嫁の真衣と赤ちゃんの洋服を買いに行く日に、葉子自身がするつもりだった法事に向けての片づけを長男嫁・朋夏に頼むことにしました。■なにその表情… 長男嫁にイライラ当日朝、一緒に片付けをするのだと思っていた朋夏は、外出着を着る葉子を見て驚きます。そんな朋夏の様子を見てほほえむ葉子。実は、朋夏に会うと葉子はどす黒い感情が生まれてしまい…。(ウーマンエキサイト編集部)