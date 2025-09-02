¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD ¿·Ï²¹ä»Ë²ñÄ¹¤¬¼Ç¤¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡µ¿¤¤¤ÎÌôÊª¤ò³¤³°¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÜºº¼õ¤±¤ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¿·Ï²²ñÄ¹¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ï²»á¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤ò¤á¤°¤ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡Ä»°æ¿®¹¨ ¼ÒÄ¹
¡ÖºòÌë¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¿·Ï²¹ä»Ë¤¬¼Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·Ï²¹ä»Ë²ñÄ¹¤¬¤¤Î¤¦ÉÕ¤Ç¼É½¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·Ï²»á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÌôÊª¤ò³¤³°¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤«¤é¼è¤êÄ´¤Ù¤ä´Ø·¸Àè¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·Ï²»á¤Ë¤è¤ë°ãË¡ÌôÊª¤Î½ê»ý¤ä»ÈÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¿·Ï²»á¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñÄ¹¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤ò·ç¤¯¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë³§ÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿·Ï²»á¤È2¿Í¤Ç²ñ¸«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¿·Ï²»á¤ÏÁí¹ç¾¦¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯¤Ë43ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ËÁÏ¶È²È°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¿·Ï²»á¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ÁÏ¶È²È¤ÎÄ»°æ¿®¹¨»á¤Ë¿¦¤ò¾ù¤ê¡¢²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¿·Ï²»á¤«¤é¤Î¡Ö²ñÄ¹¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£