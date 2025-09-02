※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われた草太は離婚の危機に直面しますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、実際に不適切な関係を持っていたのは藤枝であることが発覚します。芹に貢ぎ借金を抱えた藤枝は弁護士も雇えず、蓮斗に謝罪しますが、慰謝料の減額は認められませんでした。藤枝の結婚をきっかけに再び関係が深まり、藤枝からのプレゼントや優しさに「夫よりマシ」と感じるようになっていた芹。しかし藤枝が本気で愛を信じている様子に、芹は次第に嫌悪感を抱き始めます。それでも今は、何よりも藤枝の妻にバレないよう立ち回ることが最優先だと考えていました。藤枝は妻の手元に内証証明が渡らないよう、有休をとることに…。



■社内の空気にどこか違和感を覚える芹

■社内に噂を広めたのはまさか…!?■なんでこんなことするの…!?藤枝とふたりで話しているとき、周囲の社員たちが目をそらしながら通り過ぎていく様子に、芹は妙な違和感を覚えます。どうやら、藤枝との関係が社内に広まっているようなのです。しかし、このことを知っているのは草太だけのはず。まさか彼が噂を広めているのでは…？そんな疑念が頭をよぎり、「いくらなんでもひどすぎる」と感じた芹は、草太に抗議するため行動に出るのでした。はたして噂の出処は…？(スズ)